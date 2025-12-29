Прокуратура Сочи начала проверку после пожара у ТРЦ «Олимп»

Прокуратура Центрального района Сочи организовала проверку по факту пожара, в результате которого пострадали три человека. Инцидент произошел 28 декабря вблизи торгово-развлекательного центра «Олимп», сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, возгорание возникло в помещении автосервиса. В дальнейшем огонь распространился на расположенные рядом складские объекты, а также на соседнее здание. На место происшествия были оперативно направлены подразделения экстренных и аварийно-спасательных служб.

Прокурор Центрального района Сочи Сергей Савенков прибыл на место и координировал взаимодействие профильных служб. В настоящее время возгорание локализовано, угроза дальнейшего распространения огня устранена.

В результате происшествия пострадали три человека, среди которых 17-летняя девушка. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. По информации экстренных служб, их жизни вне опасности.

В рамках организованной проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности и иных обязательных норм. По итогам надзорных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Мария Удовик