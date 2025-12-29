В предгорьях Сочи энергетики усилили контроль из-за снегопада и ветра

Сочинские энергетики переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий в предгорных и горных районах курорта. Специалисты Сочинских электрических сетей филиала «Россети Юг» — «Кубаньэнерго» осуществляют постоянный контроль за состоянием объектов электросетевого комплекса, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В условиях снегопада и порывистого ветра энергетики проводят осмотры линий электропередачи и оперативно устраняют локальные технологические нарушения, зафиксированные в отдельных населенных пунктах предгорной зоны. Работы выполняются во взаимодействии с коммунальными службами города и региональным подразделением МЧС.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей на период восстановительных мероприятий применяются резервные схемы питания и передвижные источники электроснабжения.

Энергетики напоминают жителям о необходимости соблюдения мер безопасности. При обнаружении поврежденных или оборванных проводов линий электропередачи запрещено приближаться к ним или предпринимать самостоятельные действия. Сообщить о нарушениях электроснабжения и выявленных повреждениях энергообъектов можно по бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 с мобильных устройств.

Ранее сообщалось, что в связи с действующим в Сочи штормовым предупреждением городские службы работают в усиленном режиме. По данным администрации, ночью на расчистке дорог было задействовано 330 единиц техники и более 530 дорожных рабочих, использовано около 930 тонн противогололедных материалов. В горном кластере к уборке снега привлечено свыше 120 единиц техники и 125 человек.

Из-за налипания мокрого снега в городе зафиксированы случаи падения деревьев, а в Лазаревском районе отмечены нарушения на воздушных линиях электропередачи. Восстановительные работы продолжаются, ситуацию координирует городской оперативный штаб под руководством мэра Сочи Андрея Прошунина.

Штормовое предупреждение на курорте действует до 1 января 2026 года.

Мария Удовик