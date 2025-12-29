Авиабилеты в Сочи после новогодних праздников подешевеют на 40%

Авиабилеты в Сочи после завершения новогодних праздников подешевеют на 40%. Такое снижение ожидается в январе на фоне сокращения спроса после периода праздничных поездок, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса по продаже авиабилетов «Авиасейлс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

В целом в январе средняя стоимость перелетов по внутренним направлениям снизится на 23%, по международным — на 29%. Наиболее заметное падение цен на российских маршрутах прогнозируется на перелеты в Минеральные Воды, где стоимость билетов сократится на 47%. Существенное удешевление также ожидается на направлениях в Пермь (на 43%), Челябинск (на 42%), Махачкалу (на 40%) и Сочи (на 40%).

Среди зарубежных направлений максимальное снижение цен аналитики зафиксировали на рейсах в Ереван и Дубай — до 51%. Также подешевеют перелеты в Тбилиси (на 42%), Стамбул (на 40%) и Ташкент (на 39%). Эксперты связывают ценовую динамику с окончанием новогодних каникул и традиционным спадом пассажирского спроса.

Сейчас в Сочи находятся около 94 тыс. туристов, при этом ожидается дальнейший рост турпотока. Загрузка средств размещения в период новогодних праздников прогнозируется на уровне 65–70%, а в горном кластере — выше среднегородских значений. По оценкам администрации курорта, в период зимних каникул Сочи примет около 280 тыс. туристов, размещенных в отелях, а также порядка 200 тыс. однодневных экскурсантов.

Горные курорты Сочи по мере формирования устойчивого снежного покрова поэтапно открывают трассы для катания. В этом сезоне планируется подготовить 173 км горнолыжных склонов. Дополнительно вводится единый ски-пасс, который обеспечит доступ к крупнейшей в стране горнолыжной инфраструктуре, а также запланирован запуск бесплатного ски-баса для лыжников и сноубордистов.

Мария Удовик