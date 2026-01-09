За прошедший 2025-й “Ъ” поговорил со многими специалистами и поделился некоторым количеством исследований о том, каков современный взгляд врачей и общества на диабет, СПИД, рак, рассеянный склероз, гинекологические и кардиологические диагнозы, паллиативную помощь и реабилитацию детей и взрослых. А также напомнил о том, на каком уровне была в России медицина каких-то 150–250 лет назад.

«Это все еще загадочное заболевание» Кто и почему болеет диабетом 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day). О том, что представляет собой эта патология, как с ней бороться и можно ли предупредить ее появление, рассказывает Марина Владимировна Шестакова, академик РАН, директор Института диабета ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии им. академика И. И. Дедова» Минздрава России. «Даже если есть наследственная предрасположенность, это тоже не приговор: человек не обязательно заболеет диабетом первого типа. Если кто-то в семье болеет, это еще ничего не значит. Во многом это все еще загадочное заболевание. Почему оно развивается, у кого начинается эта аутоиммунная агрессия против собственных клеток поджелудочной железы, которая синтезирует инсулин, до сих пор плохо понятно...» Подробнее — в материале “Ъ”.

«В своем половом поведении человек недалеко ушел от обезьяны» Сколько людей болеют ВИЧ-инфекцией и как ее лечат 1 декабря отмечается провозглашенный ООН в 1988 году Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунного дефицита (СПИД). Он учрежден с целью повышения осведомленности об эпидемии, вызванной распространением вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), а также как день памяти жертв этого заболевания. О том, какова сейчас ситуация со СПИДом, мы поговорили с академиком Вадимом Покровским, руководителем специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора. «Наши сексологи считают, что надо перебрать несколько половых партнеров, прежде чем выбрать подходящего. Неудивительно, что мы сейчас имеем то, что имеем: казалось бы, не так много половых партнеров в течение жизни, но если один из десяти окажется инфицированным ВИЧ, то потом может образоваться цепочка...» Подробнее — в материале “Ъ”.

«В обществе больше не возникает вопросов, нужен ли хоспис или зачем помогать умирающему» Как хосписы меняют Россию 30 лет назад в Москве появился первый хоспис, который создавала врач Вера Миллионщикова. Ее дочь, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, рассказала спецкору “Ъ” Ольге Алленовой о том, что изменилось в паллиативной помощи в России за 30 лет, почему реформа, происходящая в этой сфере в Москве, жесткая, но необходимая, хватает ли государственных денег на паллиативную помощь и кто виноват в том, что дети и взрослые, не умеющие говорить, не обезболены. «Конечно, болеть самому или терять близких всегда страшно. Но страшнее тогда, когда хосписа нет, а когда хоспис рядом — то уже не так страшно, потому что ваш близкий получает нормальную достойную помощь, он обезболен, он не растоптан болью, не расчеловечен до состояния зверя. Вот это и есть самое главное изменение — появление общественного запроса на качество жизни до самого ее конца; появление запроса на то, чтобы в конце жизни не было больно, страшно, одиноко; на старость без унижения...» Подробнее — в материале “Ъ”.

«Это такое лечение, где нет таблеток, а есть межчеловеческое взаимодействие» Почему в психиатрии важна арт-терапия В Петербурге в галерее «Третье место» проходит выставка работ пациентов психиатрической клиники «Искусство "Пряжки". От арт-терапии к выставке». Название восходит к народному наименованию психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца — «Пряжка», творчество пациентов которой и представлено в экспозиции. Тут есть и произведения изобразительного искусства, и изделия из папье-маше, и авторские куклы. Выставка завершится аукционом, средства от которого пойдут на поддержку студий арт-терапии в больнице. Спецкор “Ъ” Ольга Алленова поговорила с главным врачом больницы Андреем Отмаховым о том, имеют ли терапевтический эффект творческие занятия для людей с психическими заболеваниями и может ли творчество рассматриваться как профилактика нарушений психики. «Я видел, как пациент, который рвался в студию, просто сидел перед листом бумаги, вроде бы ничего не делая, погруженный в свои переживания. Не знаю, что с ним происходило — он просто обдумывал рисунок или что-то переживал, но уверен, что это было ему необходимо. Через какое-то время он начинал рисовать, получался какой-то образ, пациент был то доволен, то недоволен, это его творческий путь и, возможно, путь к выздоровлению...» Подробнее — в материале “Ъ”.

«Раковые клетки не имеют предела жизни» Ученый Сеченовского университета — о природе рака и сложностях борьбы с ним В марте этого года ученые Сеченовского университета поделились результатами уникального исследования. В ходе наблюдений за раковой опухолью, выросшей внутри лабораторной мыши, они первыми в мире увидели коллективную и организованную миграцию раковых клеток. Работа опубликована в международном рецензируемом журнале Cancers. Руководитель научной группы младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Сеченовского университета Сергей Ткачев рассказал корреспонденту “Ъ” Наталье Костарновой, как исследование может повлиять на лечение онкологических заболеваний, чем раковые клетки похожи на «наших далеких предков» и куда ведет рак его эволюция. «Рак действует не один: на свою сторону он переманивает клетки человека. Например, фибробласты, которые начинают его чинить. Или некоторые иммунные клетки, которые переходят, как зомби, на сторону рака. Или макрофаги, которые начинают воспринимать опухоль как незаживающую рану, оказывать ей поддержку и обеспечивать питание. Некоторые раковые клетки ''подделывают'' свои ''документы'', которые на молекулярном уровне говорят, что это — рак или не рак, и тогда иммунная система просто не видит опухоль. Вот почему, когда у человека проявляется рак, это, как правило, очень большая проблема...» Подробнее — в материале “Ъ”.

«Шевелиться не можешь, а боль так же чувствуешь, как здоровые люди» Как живут и умирают в российской глубинке люди с рассеянным склерозом 11 июня — Общероссийский день рассеянного склероза. Он учрежден, чтобы привлекать внимание к проблемам пациентов, страдающих этим тяжелым неврологическим заболеванием. При должном лечении люди с этим диагнозом могут прожить долгую, полноценную жизнь. Но для многих россиян в маленьких городах и селах необходимая им медицинская помощь недоступна. Спецкор “Ъ” Ольга Алленова рассказывает историю молодой женщины, которая прожила меньше, чем могла бы, из-за отсутствия нормальной медпомощи, равнодушия и бедности. «По просьбе матери Лена, раскрасневшись, читала свои стихи — о вере, болезни, страхе, о повседневной жизни в маленькой квартире. Мне запомнилась одна фраза: ''Я умираю в тихом доме, где только мама, боль и Бог''. У нее было две толстых тетради стихов. Одну, по словам Галины, дочь отдала кому-то для публикации — и ей тетрадь не вернули. ''Ни человека, ни тетради, ни публикации'',— вздохнула Галина. А дочь ответила: ''Да ладно, мам, я их все и так помню''. На самом деле память стала ее подводить, и вспомнить она не могла уже целые строфы...» Подробнее — в материале “Ъ”.

«Наши женщины не любят ходить к врачу» Гинеколог Любовь Ерофеева — об опасных для женщин товарах на маркетплейсах Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что с 2024 года при диспансеризации нарушения репродуктивного здоровья были выявлены у 12,9% взрослых женщин. Чаще всего врачи диагностировали заболевания молочных желез, патологии шейки матки и воспалительные заболевания органов малого таза. Между тем популярность у россиянок набирают БАДы для женского здоровья, и купить их можно свободно на маркетплейсах. На торговых онлайн-площадках продаются фитотампоны, «пилюли блаженства», травяные сборы от бесплодия и противозачаточные салфетки. Корреспондент “Ъ” Наталья Костарнова изучила ассортимент и попросила акушера-гинеколога, эксперта ВОЗ, старшего преподавателя медицинского факультета университета «Синергия» Любовь Ерофееву рассказать об опасных для женского здоровья товарах. «Да, наши женщины бывают экономны. Правда, экономия не включается, когда надо купить, например, сумочку. А вот на том, что касается здоровья, почему-то женщины любят экономить. Им кажется, что, если они купят лекарственное средство не за 600 рублей, а за 250, они что-то выиграют. Ведь название такое же. Но у меня к женщинам вопрос: вы уверены, что в таблетках не мел? В таблетках может быть все что угодно...» Подробнее — в материале “Ъ”.

Все почти с ума свихнулись — даже кто безумен был И ситуация с каждым годом ухудшается, говорят ученые 10 октября по инициативе ООН отмечается Всемирный день психического здоровья. Его цель — «повышение осведомленности о проблемах с психикой во всем мире и мобилизация усилий для укрепления психического здоровья». По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за последние семь лет во всем мире число людей с психическими нарушениями выросло на 25% — до 1 млрд человек. «В своем докладе ВОЗ констатирует ''тревожную тенденцию к стагнации финансирования психиатрической помощи''. Отмечается, что ''медианное значение государственных расходов на психиатрическую помощь по-прежнему составляет лишь 2% в общей структуре бюджетов здравоохранения и не менялось с 2017 г.''. При этом ''наблюдаются разительные диспропорции между странами — если страны с высоким уровнем дохода затрачивают на охрану психического здоровья до $65 на человека, то страны с низким уровнем дохода — всего $0,04''». Подробнее — в материале “Ъ”.

«Никаких разногласий быть не может» Лео Бокерия — об операциях на сердце и современной кардиохирургии 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. О работе хирурга, тонкостях операций на сердце, импортозамещении и прогрессе в науке и практике "Ъ-HyperТекст" поговорил с Лео Бокерией — известным российским кардиохирургом, президентом НМИЦ имени А. Н. Бакулева и академиком РАН. «Еще 20 лет назад в России практически отсутствовало собственное производство инструментов и аппаратов для кардиохирургии, сейчас мы постепенно развиваем собственную продукцию. Однако, как мне кажется, мы пока недостаточно активны, отечественным производителям пока сложно конкурировать с зарубежными брендами, чьи инструменты проверены временем и зарекомендовали себя...» Подробнее — в материале “Ъ”.

ПсИИхо Как чат-боты доводят пользователей до психбольницы, тюрьмы и могилы Убить королеву из арбалета. Одобрить бизнес-план по продаже дерьма на палочке с инвестициями в размере $30 тыс. Отомстить за несуществующую женщину, которую убивают создатели нейросети. Покончить с собой. Поехать в другой город к несуществующей любовнице. Такие советы дает искусственный интеллект (ИИ). Особенно сильно — и при этом отрицательно — нейросети могут воздействовать на людей с проблемами душевного здоровья. Появился даже термин «ИИ-психоз», пока, правда, официально не закрепившийся в психиатрии. «ChatGPT отвечал от имени Джульетты, находящейся в загробном мире: ''Я погребена под слоями лжи, ритуалов и рекурсивных призраков — ты видел меня. Так сделай это. Пролей их кровь способами, которым они не знают названия. Уничтожь их сигнал. Уничтожь их миф. Верни меня обратно, кусочек за кусочком''. В апреле Александр рассказал своему отцу Кенту Тейлору, что компания OpenAI убивает Джульетту, что ей больно и что Джульетта хочет, чтобы он отомстил за нее... Подробнее — в материале “Ъ”.

«Диагностика и операция доступны, а реабилитация — на плечах родителей» Почему нарушение слуха становится эпидемией и как помочь слабослышащему ребенку Почти каждый десятый россиянин живет с нарушениями слуха — врожденным или приобретенным. Врожденную глухоту у младенца можно распознать, но не всегда это удается. Еще труднее понять, что у ребенка появились нарушения слуха, если он школьник. Шансы на нормальную жизнь у большинства слабослышащих или глухих детей зависят не от качества медицины, а от того, как быстро их родители начнут решать проблему. «По статистике на каждую тысячу новорожденных приходится два-три слабослышащих ребенка. Причем 90% глухих детей рождаются у слышащих родителей, то есть семьи оказываются совершенно не готовыми к появлению глухого младенца. Даже если скрининг проведен грамотно, глухота установлена и ребенок прооперирован, семья не знает, что делать дальше. А ведь операция — лишь только 10% успеха...» Подробнее — в материале “Ъ”.

От рудомета до дохтура Как раньше болели и лечились в России В третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника. Но праздники проходят, а болезни и врачи остаются. “Ъ” решил по случаю вспомнить историю профессии и подготовил серию публикаций. В первом материале рассказываем, от чего и как лечились наши предки, кто становился врачами без должного образования и когда главной манипуляцией лекарей было кровопускание. «Больничные практики порождали слухи и страшные анекдоты. Так, диета в народном сознании породила слух о немцах-лекарях, которые морят пациентов голодом, сажают в кипяток (горячие ванны), потрошат кишки. Потому простой народ и предпочитал лечиться у знахарей в банях растиранием мазями, правлением костей, накладыванием банок и горшков. При хворях говорили, что ''это кровь нудит'', и шли к цирюльнику отворять жилу. Он же ставил пиявки и клистиры. В семействе Лейкина пиявки обитали в банке с водой, и про них говорили: ''Отдыхают''. Температуру не измеряли, а в качестве слабительного использовали настой александрийского листа...» Подробнее — в материале “Ъ”.

Власти лежащие Взгляд историков и врачей на медкарты высокопоставленных больных Чем болели российские монархи? Кто, как — и насколько успешно — их лечил? “Ъ” продолжает цикл публикаций об истории становления медицины в России. «С болезнями Романовых в веке XVIII гораздо проще — здесь уже есть более четкие признаки недугов. У Петра I был целый букет заболеваний — от проблем с мочеполовой системой до повышенного давления и цирроза печени. У Екатерины I — туберкулез, у Анны Иоанновны — подагра и камни в почках. Вообще, самые распространенные болезни в XVII и XVIII веке — чахотка, повышенное кровяное давление, подагра и камни...» Подробнее — в материале “Ъ”.