Коммерсантъ FM
«Никаких разногласий быть не может»

Лео Бокерия — об операциях на сердце и современной кардиохирургии

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. О работе хирурга, тонкостях операций на сердце, импортозамещении и прогрессе в науке и практике “Ъ-HyperТекст” поговорил с Лео Бокерией — известным российским кардиохирургом, президентом НМИЦ имени А. Н. Бакулева и академиком РАН.

Руководитель лаборатории гипербарической оксигенации Института сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия, 1972

Фото: Дмитрий Козлов / РИА Новости

Интервью взяла Ольга Базутова

— Какова в реальности работа врача-хирурга?

— Профессия хирурга требует постоянного совершенствования профессиональных навыков и умения справляться со стрессовыми ситуациями. Перед началом операции важно помнить, что пациент — это прежде всего человек с семьей, близкими людьми, которым небезразличен исход вмешательства. Современные технологии позволяют значительно повысить безопасность операций — вплоть до возможности подключения пациента к аппаратам жизнеобеспечения на длительный срок, что дает надежду даже самым тяжелым пациентам. Хотя современные методы диагностики позволяют максимально точно оценить состояние пациента, операция всегда сопряжена с риском.

Главное — тщательно подготовиться и провести процедуру профессионально, стремясь сохранить жизнь каждого пациента. Кардиохирурги чаще всего проводят операции на остановленном сердце, защищая организм с помощью искусственного кровообращения — аппарата «сердце—легкие». Этот аппарат снабжает кровь кислородом, обеспечивая жизнедеятельность организма во время операции. Эта методика давно применяется и широко распространена в мировой практике.

— Как вы общаетесь с пациентом перед операцией?

— Пациенты проходят тщательную подготовку, начиная с консультации опытных врачей в поликлинике. При необходимости проводятся дополнительные исследования, такие как коронарография и вентрикулография, позволяющие детально изучить состояние сердца. Благодаря этому пациент получает всю необходимую информацию заранее, минимизируя страхи и тревогу.

— Как изменилась современная хирургическая практика?

— Сейчас хирурги достигли высокой степени профессионализма и точности. Открытые операции на сердце требуют остановки органа, чтобы обеспечить точность действий. Для этого используются специализированные инструменты с увеличением, что позволяет работать аккуратно и безопасно. Современная медицина предлагает различные методы защиты организма, включая искусственное кровообращение и трансплантацию сердца.

— Стало ли проще проводить операции благодаря развитию медицинских технологий?

— Безусловно, прогресс в медицине сделал операции безопаснее и эффективнее. Аппаратура для искусственного кровообращения, запатентованная советским ученым Сергеем Брюханенко в 1928 году, достигла высочайшего уровня развития.

Лео Бокерия в реанимационном отделении Республиканской клинической больницы, 2003

Лео Бокерия во время операции в Республиканской клинической больнице, 2003

Лео Бокерия во время операции в Республиканской клинической больнице, 2003

— Были ли в прошлом трудности, связанные с ограниченностью ресурсов и технологий?

— Когда я поступил в Медицинский институт имени И. М. Сеченова в 1959 году, где я сейчас являюсь президентом ассоциации выпускников, условия были намного сложнее. Отсутствие современного оборудования и недостаточный уровень квалификации делали операции рискованными. Сейчас ситуация кардинально изменилась: качество медицинского образования выросло, а технологии обеспечивают высокую степень безопасности для пациентов.

— Как на вашу работу и профессиональную деятельность повлияли санкции?

— Отношения между медицинскими сообществами ухудшились: нас перестали приглашать на международные съезды. Конечно, все это отразилось на профессиональной среде. Санкции затронули использование препаратов и материалов иностранного производства, однако отечественная наука продолжает развиваться.

Еще 20 лет назад в России практически отсутствовало собственное производство инструментов и аппаратов для кардиохирургии, сейчас мы постепенно развиваем собственную продукцию.

Однако, как мне кажется, мы пока недостаточно активны, отечественным производителям пока сложно конкурировать с зарубежными брендами, чьи инструменты проверены временем и зарекомендовали себя.

— Есть ли проблема профессионального выгорания среди кардиохирургов, работающих долгие годы в одной специальности?

— Профессиональное выгорание, безусловно, существует и касается всех профессий, включая медицину. Некоторые мои коллеги испытывают усталость и эмоциональное истощение. Но если человек находится на своем месте, увлечен работой и видит смысл своего труда, вероятность выгорания снижается. Например, я лично испытываю удовлетворение от работы и стараюсь поддерживать энтузиазм, передавая знания следующим поколениям медиков. Мне повезло работать в коллективе, основанном выдающимся кардиохирургом Владимиром Бураковским, который заложил основы современной российской кардиохирургии. Несмотря на сложности, мы продолжаем развивать нашу клинику и сохранять традиции его школы.

Лео Бокерия (слева) и патриарх Московский и всея Руси Алексий II (справа) во время посещения Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, 2004

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Лео Бокерия (справа) на церемонии вручения наград лауреатам Государственной премии в Доме Правительства России, 2004

Анатолий Карпов (слева), Лео Бокерия (в центре) и Валерий Фадеев (справа) во время пресс-конференции в центральном офисе агентства «Интерфакс», 2007

Лео Бокерия (слева) и заместитель руководителя администрации президента России Владислав Сурков (справа), 2008

Лео Бокерия (в центре) во время парада на Красной площади, 2022

Слева направо: секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, губернатор Московской области Андрей Воробьев и Лео Бокерия во время конференции, 2023

Лео Бокерия (слева) перед началом церемонии вручения коллективу МГУ имени М. В. Ломоносова ордена «За доблестный труд», 2025

Лео Бокерия (в центре) и заместитель председателя Государственной думы России Анна Кузнецова (справа) во время церемонии открытия форума «Здоровье нации — основа процветания России», 2025

Солист Большого театра Владимир Маторин и Лео Бокерия с супругой Ольгой на праздновании дня рождения Владимира Маторина в Москве, 2025

— Сейчас ваш кардиологический центр знаменит далеко за пределами России. Сколько специалистов работает в нем?

— Наш центр работает по двум адресам и насчитывает около 5 тыс. сотрудников. Здесь трудятся высококвалифицированные профессионалы различных направлений — от кардиохирургов до медсестер и санитарок. Центр уже признан одним из лучших в мире, и сотрудники гордятся результатами своей работы. Мы ведем активную международную деятельность, сотрудничаем с коллегами из Азии и Латинской Америки. В центре внедрены все передовые технологии, сейчас главная цель — продолжать повышать качество и сохранять лидирующие позиции в мировом рейтинге кардиологических центров.

— Что нужно для успешной карьеры врача-кардиохирурга?

— Чтобы стать успешным врачом-кардиохирургом, необходимы желание, стремление к знаниям и постоянное самосовершенствование. Врач обязан непрерывно обновлять свои навыки и осваивать новейшие методики, повышающие эффективность и безопасность операций.

Даже сейчас, спустя десятилетия работы, я продолжаю читать специальную литературу, следить за развитием науки и практиковать новые подходы.

Стать настоящим врачом-кардиохирургом — непростая задача. Прежде всего нужно страстно желать заниматься медициной.

— Как организована в центре подготовка молодых хирургов к проведению операций на сердце?

— Подготовка молодого специалиста начинается с освоения базовых этапов: сначала он учится ставить капельницы, контролировать подачу лекарств, затем переходит к ассистентству. Только пройдя полный цикл обучения, молодой врач допускается к самостоятельной операции. Процесс детализирован и автоматизирован.

— Сколько времени занимает операция на открытом сердце?

— От одного до полутора часов. Речь идет о времени непосредственного оперативного вмешательства, начиная с открытия грудной клетки и заканчивая моментом завершения манипуляций на сердце. Предварительно устанавливается аппарат искусственного кровообращения, обеспечивающий кровоснабжение организма на время остановки сердца пациента.

— Какие процессы происходят в организме пациента после операции на сердце и как долго длится восстановительный период?

— Происходит восстановление тканей и органов, устраняются отеки легких и других частей тела. Благодаря современным методикам лечения восстановление проходит быстрее и эффективнее, позволяя пациенту вернуться к нормальной жизни. Срок реабилитации зависит от типа операции. Если речь идет о перевязке открытого артериального протока, пациент остается в больнице несколько дней, пока заживают швы. Операции с применением искусственного кровообращения требуют большего времени пребывания в стационаре — от нескольких дней до недель. Решение о выписке принимается индивидуально в зависимости от состояния пациента.

— Возникают ли разногласия в команде при принятии решений относительно операций?

— Никаких разногласий быть не может, операция проводится по стандарту, подтвержденному годами опыта и научных исследований.

Любые отклонения от проверенных методик могут создать угрозу здоровью пациента.

Молодым специалистам важно строго придерживаться классических подходов, изучаемых в вузах и интернатуре. Иногда возникают споры, когда молодые врачи пытаются экспериментировать, основываясь на неполноценных знаниях из иностранной литературы. В таких ситуациях коллектив принимает решения коллегиально, руководствуясь принципами доказательной медицины и многолетними практическими наблюдениями.

— Как вы относитесь к применению искусственного интеллекта в медицине?

— Искусственный интеллект внедряется в сферу здравоохранения, но его возможности ограниченны. Опыт, накопленный годами практических занятий, невозможно заменить программированием. Например, способность видеть, оценивать ситуацию и действовать интуитивно доступна только человеку. Искусственный интеллект не способен ощутить структуру тканей и тканей живого сердца так, как это делает опытный хирург. Медицина — это сфера, где важны личный контакт, чуткость и эмпатия, что не сможет воспроизвести машина.

— Получаете ли вы обратную связь от пациентов о результатах проведенных операций?

— Отзывы пациентов обычно позитивные. Мы стараемся поддерживать постоянную связь с нашими пациентами, напоминая им о контрольных визитах после операции. Нам важно убедиться, что вмешательство прошло успешно и не возникло осложнений. Забота о здоровье наших пациентов продолжается и после операции.

Лео Бокерия в кабинете, 2009

Лео Бокерия после проведения операции, 2015

Лео Бокерия во время проведения операции, 2015

— Какие факторы влияют на формирование сердечных заболеваний?

— Сердечно-сосудистые заболевания преимущественно имеют приобретенную природу. Среди причин — неправильное питание, низкая физическая активность, хронический стресс и реже — наследственность. Часто патология развивается незаметно, накапливая негативные последствия образа жизни. Врожденные патологии сердца встречаются реже, их список разнообразен, но частота распространения сравнительно мала.

— Каков рецепт сохранения здорового сердца?

— Основой здорового сердца является правильный образ жизни. Более четверти века назад я полностью исключил употребление алкоголя, несмотря на культурные особенности и традицию застолий. Алкоголь — серьезный вредитель для сердечно-сосудистой системы, особенно в избыточных количествах. Дополнительно рекомендую отказаться от употребления кофе, так как он стимулирует сердцебиение и может привести к негативным последствиям. Лучше заменить его зеленым чаем, который полезен для сосудов и сердца. Еще одно важное условие — соблюдение режима сна: своевременный отход ко сну и ранний подъем способствуют нормализации функций организма.

— Как правильно организовать свой сон, чтобы оставаться бодрым и активным?

— Сон — важная составляющая здоровья, но универсального правила «восемь часов» не существует. Организм каждого человека уникален. Кто-то высыпается за меньшее время, другим необходим долгий отдых. Рекомендую прислушиваться к собственным биологическим ритмам и выбирать удобный график сна. Например, я придерживаюсь гибкого графика: в рабочие дни, когда есть операции, встаю рано, а в выходные могу позволить себе дольше отдохнуть. Длительность сна варьирует от шести до восьми часов в сутки.

— Какие пожелания вы хотели бы оставить нашим читателям?

— Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, успехов, уверенности в будущем и долгих лет активной жизни. Пусть окружающие вас люди чувствуют себя счастливыми. Желаю, чтобы ваша профессиональная реализация приносила радость и удовольствие. Школьникам хочется посоветовать серьезно относиться к учебе, чтобы поступить в престижный вуз и выбрать специальность по душе.

Нельзя предсказать, что ждет впереди, но вера в хорошее будущее придает сил и вдохновения для ежедневных усилий. Пусть каждое следующее поколение найдет мудрые слова и поддержку предыдущих поколений, сохраняя преемственность традиций и ценностей.

