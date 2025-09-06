«Наши женщины не любят ходить к врачу»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что с 2024 года при диспансеризации нарушения репродуктивного здоровья были выявлены у 12,9% взрослых женщин. Чаще всего врачи диагностировали заболевания молочных желез, патологии шейки матки и воспалительные заболевания органов малого таза. Между тем популярность у россиянок набирают БАДы для женского здоровья, и купить их можно свободно на маркетплейсах. На торговых онлайн-площадках продаются фитотампоны, «пилюли блаженства», травяные сборы от бесплодия и противозачаточные салфетки. В преддверии Международного дня гинекологического здоровья, который отмечают 10 сентября, корреспондент “Ъ” Наталья Костарнова изучила ассортимент и попросила акушера-гинеколога, эксперта ВОЗ, старшего преподавателя медицинского факультета университета «Синергия» Любовь Ерофееву рассказать об опасных для женского здоровья товарах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Витрины маркетплейсов часто выглядят гораздо привлекательнее аптечных

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Витрины маркетплейсов часто выглядят гораздо привлекательнее аптечных

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Нет препарата, который помогает от всего»

—На маркетплейсах множество товаров условно гинекологического профиля, но первое, что бросилось в глаза при поиске,— лечебные тампоны, фитотампоны, фитосвечи, фитокапсулы и даже «пилюли блаженства». В описании говорится, что они лечат буквально от всего. Есть формулировка: «Для очищения матки». Женщины в комментариях пишут, что действительно после первого применения «начало очищаться». Как вы это прокомментируете?

— В первую очередь я бы настоятельно советовала нашим российским женщинам не заниматься самодеятельностью. Ничего себе не назначать! Ничего себе не покупать! Не очищать себе матку никаким экзотическим способом! Все рекомендации дает только врач. Пока вы не посоветовались с врачом и он вам не сказал, какой нужен препарат, ничего в себя, пожалуйста, не вводите.

Вообще, наверное, еще в школе нужно рассказывать, что женский организм претерпевает циклические изменения. Всем управляет гипоталамо-гипофизарная система. И если у женщины яичники работают нормально, у нее регулярный цикл, она находится в репродуктивном возрасте, ее влагалище очищается самостоятельно, ему не надо помогать, если это не рекомендовано врачом.

— Что такое лечебный тампон с травами, или фитотампон? Врачи когда-нибудь такое назначают?

— Врачи иногда назначают такие препараты, содержащие растительные компоненты. Это в нашей российской системе называется «свечи влагалищные». Они могут содержать антисептические вещества растительного происхождения, которые при некоторых заболеваниях, например вагинитах, обладают лечебным действием. Но нужно понимать, что, если мы что-то вводим, это всасывается внутрь организма. Тем препаратам, которые продаются в аптеках, присвоен регистрационный номер, то есть они прошли контроль Росздравнадзора, соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. А у тех, которые лежат на маркетплейсах, в составе может быть что угодно.

— В карточке товара к одним из китайских тампонов на маркетплейсе указан огромный перечень болезней, при которых они помогают: от эрозии и эндометриоза до бесплодия.

— Ни от каких болезней БАДы не спасают. Это исключено. Растительные компоненты могут обладать профилактическими свойствами, но для достижения лечебного действия нужно, чтобы это был лекарственный препарат с определенной концентрацией, приготовленный и обработанный определенным образом и хранящийся при определенных условиях.

— И если у препарата указан такой огромный перечень показаний…

— То этому верить нельзя! Нет препарата, который помогает от всего.

— Но женщины пишут в отзывах, что им стало лучше.

— Человеческий организм устроен таким образом, что большую часть работы выполняет сам: существуют процессы репарации, внутренней реабилитации. Поэтому при некоторых нетяжелых диагнозах, случается, все проходит само собой. Однако есть, например, наша любовь к восточной медицине и вера в то, что они там мудрые, что-то знают уже пять тысяч лет, что-то делают… Неужели наши женщины думают, что китайские женщины здоровее, чем мы? Отнюдь!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многие российские женщины до сих пор всячески избегают попадания в кресло гинеколога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Многие российские женщины до сих пор всячески избегают попадания в кресло гинеколога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— А что скажете про «тампоны для сужения интимной зоны»? В карточке товара говорится, что такие капсулы «моментально сужают влагалище, внутренняя поверхность снова становиться упругой и эластичной».

— Есть химические элементы, которые спазмируют сосуды. Тогда мышцы, естественно, тоже немного сокращаются. Но меня терзают смутные сомнения, так ли все на самом деле, как описано.

— Травяной сбор для регуляции цикла: пижма, душица, петрушка. Может ли этот набор действительно помочь, если у женщины проблемы с менструацией?

— На женскую репродуктивную систему что-то подобное оказывает мало влияния. Хотя петрушку в этом перечне я бы выделила. Рекомендую в день съедать пучок петрушки — в салатах, добавленную в различные блюда. Ведь петрушка содержит эстрогенподобные вещества. Но, чтобы действительно был эффект,— не меньше пучка в день. Потому что регулярное потребление фитоэстрогенов — это действительно очень хорошо. Организм лишнего не возьмет, но, если женщина находится, допустим, в предменопаузе или в постменопаузе, ей петрушка как нельзя полезна, когда собственные яичники перестают вырабатывать необходимое количество эстрогенов.

— Как средства от бесплодия и воспаления рекламируются и продаются в виде сборов боровая матка, ортилия однобокая, и красная щетка, родиола четырехлепестная. Что о них скажете?

— От бесплодия они точно не помогут. Боровая матка, кровохлебка, мать-и-мачеха — это все кровоостанавливающие травы. Подавляющее большинство врачей любит фитопрепараты и помимо обычных лекарственных средств часто рекомендует их различные сочетания, например, в виде чая. Я не против этого. Но если мы что-то принимаем внутрь, то, повторюсь, мы должны совершенно точно знать, что это, кем и как произведено. Поэтому рекомендую идти в фитоаптеку либо в обычную российскую аптеку и покупать там комплекс трав, который назначил доктор.

— Есть такое представление: травы если и не полезны, то во всяком случае безвредны. Так ли это?

— Конечно, нет. Возможны различные реакции организма на сочетания компонентов. И принцип: «Там этих трав микроскопические дозы!» — тоже не работает. Да, их там немного. Но для сенсибилизации и для запуска тяжелейшей анафилактической аллергической реакции достаточно чуть-чуть. А потом второе «чуть-чуть» запустит весь механизм, и человек может попасть в реанимацию. Кроме того, есть риски воспалительных процессов, потому что мы не знаем наверняка, как, где, кем, в каких условиях это все приготовлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Странным образом у россиянок одновременно растет популярность и здорового образа жизни, и снадобий сомнительного происхождения с маркетплейсов

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Странным образом у россиянок одновременно растет популярность и здорового образа жизни, и снадобий сомнительного происхождения с маркетплейсов

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Я сторонник покупать все в наших аптеках»

— Следующая интересная группа товаров — средства для повышения либидо и омоложения. Это так называемая женская виагра и фитоэстрогены. В составе указаны изофлавоны сои, красного клевера. Что можете сказать про них?

— Омолодиться практически невозможно. К сожалению, наша жизнь не поворачивается вспять. Но можно долгие годы сохранять бодрость духа и крепкое здоровье, то есть заниматься собой, проходить профилактические осмотры, наблюдаться у необходимых специалистов, делать прививки, регулярно посещать акушера-гинеколога, сдавать мазки не только на флору, но и на онкоцитологию. Женщины репродуктивного возраста должны приходить к врачу раз в полгода, женщины более старших возрастных групп — хотя бы раз в год.

Теперь про использование фитоэстрогенов. Если у женщины наступила менопауза, то есть прошло 12 месяцев с момента последних месячных, значит, она вступила в постменопаузальный период: яичники прекратили производство яйцеклеток, и постепенно в них снижается продукция эстрогенов. Женский организм очень тяжело это переносит — возможны горячие приливы, смена настроения, аритмия, повышенное артериальное давление, плохой сон, ночная потливость, диспареуния — болезненность при сексуальных контактах, отвращение к мужчине, с которым прожита долгая жизнь и все было хорошо до этого момента. Весь комплекс проблем говорит о том, что эстрогены являются необходимым источником поддержки и энергии для женского организма.

Что делать, когда менопауза наступила? Это опять повод обратиться к врачу. Подавляющее большинство гинекологов и эндокринологов женщине с тяжело протекающими менопаузальными расстройствами, особенно если это связано с лишением трудоспособности, могут назначить гормонозаместительную терапию. Но еще раз, большими буквами: «Принимать по назначению врача!»

Понятно, что женщина не вернется в свои 35 лет, если ей уже 50+, но поддерживать работоспособность и психологический статус сможет, особенно если она к тому же следит за своим весом, употребляет грамотно сбалансированную группу продуктов, регулярно принимает необходимые минеральные комплексы.

Что касается сексуальной жизни: либидо — сложная вещь. Но по секрету скажу: оно зависит не от эстрогенных гормонов, а от тестостерона в организме женщины. А тестостерон вырабатывается надпочечниками. Поэтому к угасанию женской половой репродуктивной системы либидо напрямую отношения не имеет. Сложности возникают, если мужчина не деликатен, если он не понимает происходящие в организме женщины перемены, а она не знает, как ему это объяснить, или не может… Женщине просто требуются препараты, которые будут поддерживать влагу, тонус и необходимое количество слоев клеток во влагалище.

— И это точно не БАДы?

— Абсолютно точно! Это рецептурные гормонсодержащие препараты, прием которых контролирует врач с самого начала и на регулярной основе. Потому что здесь очень важно не переборщить. Лучше недо-, чем пере-.

— То есть если на баночке или в карточке товара написано «восстановление либидо», то это, скорее всего, рекламный ход?

— То не верь глазам своим.

— Я читала, что некоторые БАДы могут содержать скрытые гормоны или антибиотики.

— И вот это еще хуже.

— Как это обнаружить?

— Только через лабораторные исследования. Поэтому, насколько мне известно, Росздравнадзор регулярно проводит контрольные закупки, но невозможно же объять необъятное. На рынке появилось огромное количество никем не сертифицированных товаропроизводителей и продавцов. Некоторые вообще не знают, что в действительности у них за товар, потому что они где-то что-то по дешевке купили.

— Каковы риски, если бесконтрольно принимать то, в составе чего есть гормоны?

— Гормоны могут вести себя совсем не так, как мы от них ожидаем. Хорошо известно, что подавляющее большинство женских онкологических проблем связано с дисбалансом гормонов. Поэтому только в руках грамотного врача можно что-либо в себя вводить, только с очень большим и тщательным списком предварительных исследований, взвешиванием плюсов и минусов. Иной раз бывает, что женщине необходимо назначить гормональные препараты, а мы по тем или иным причинам не можем этого сделать, потому что лечение может повредить другим ее органам и системам. Допустим, системе свертывания крови. Но если наши женщины хотят потратить деньги не на пользу, а на проблемы для себя, то тогда они могут идти на маркетплейсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сертифицированные женские презервативы гарантированно можно купить только в аптеках

Фото: AP Сертифицированные женские презервативы гарантированно можно купить только в аптеках

Фото: AP

— На маркетплейсах есть и противозачаточные средства. В первую очередь очень много внутриматочных спиралей. Это нормально, что они там продаются?

— Они считаются оборудованием и безрецептурными продуктами. Спираль — это же фрагмент пластика разной формы в оплетке из медной проволоки, имеющий «усики», нейлоновые или шелковые ниточки. Важно подчеркнуть, что спираль должна быть изготовлена из специальной медицинской пластмассы, а медная проволока — иметь серебряный сердечник. Ионы серебра не обладают контрацептивным действием, но они стабилизируют медь, не дают ей быстро окисляться. А ионы меди обладают влиянием на сперматозоиды: они уменьшают их подвижность. Собственно говоря, после введения спирали внутри матки создается такая атмосфера, химический состав, имеющий большое количество ионов меди, который препятствует оплодотворению. Ну а усики спускаются вниз во влагалище для того, чтобы можно было эту спираль извлечь, если женщину что-то беспокоит.

Сертифицированные производители, которые пришли на российский рынок, заявили о себе в Минздраве, получают регистрационный номер и продают свои товары в аптеках. А все то, что называется спиралью на маркетплейсах, необязательно ею является. Поэтому еще раз повторю: внутрь себя, пожалуйста, ничего из того, что рекламируют, из того, что даже подруга порекомендовала, даже мамин знакомый доктор,— не вставляйте!

— Что движет женщинами? Зачем они покупают на маркетплейсах довольно сложные системы? Они что, сами их устанавливают?

— Нет, самостоятельно сделать это невозможно, для этого надо расширять, зондировать матку. Но знакомому медику покупку можно принести и попросить помочь.

Первое, что мне пришло на ум: наши женщины не любят ходить к врачу. Ну не стремимся мы по-настоящему следить за своим здоровьем.

Однако говорить о том, что мы им занимаемся, нам нравится. И нам ведь надо во всем разобраться, но, естественно, не по научной литературе, не по отзывам специалистов, а по словам знакомых или селебрити. Сюда добавьте еще и недоверие к врачам, и длительное ожидание приема.

А ведь случается, что женщине, например, нужно срочно уехать в отпуск и быть при этом контрацептивно защищенной. Вот она и думает: «Если я сегодня запишусь к врачу, очередь придет недели через две, то есть я никак не успею. Может, я что-нибудь такое подшаманю, что-нибудь придумаю...» А еще и знакомые вокруг говорят, как хорошо со спиралью. Но, даже если у женщины все в порядке, она прекрасно ухожена врачом, спираль ей может просто не подойти с разных точек зрения.

— Что скажете про противозачаточные салфетки, они же пленки, женские салфетки с действующим веществом ноноксинолом?

— Ноноксинол — давно известный химический продукт, который разрушает сперматозоиды или снижает их подвижность, таким образом препятствуя оплодотворению. Это называется местной контрацепцией, или химической контрацепцией. Ноноксинол в разных формах использовался у нас еще в советское время. Это и свечи, и шарики, которые пенятся во влагалище, поскольку температура тела там несколько выше. Пленочка, состоящая из ноноксинола, проходила клинические испытания в Научном центре акушерства и гинекологии имени академика Кулакова. Ну очень скромные на самом деле результаты!

Такие пленки можно применять двум группам женщин. Первая — это женщины репродуктивного возраста, которым прямо сейчас, в ближайшие пару-тройку месяцев, не следует беременеть, это не входит в их планы. Но вот если месяца через три, месяцев через пять беременность наступит, то она будет вполне желанна. То есть они осознают, что эффективность защиты невысока, и готовы, если что, беременеть чуть раньше запланированного. Вторая группа — это женщины старшего репродуктивного возраста, то есть 40+. Способность к оплодотворению с возрастом уменьшается, и им уже не нужны сверхэффективные препараты, а вполне можно использовать такую местную контрацепцию.

Надо сказать, что эти пленочки с ноноксинолом у нас большой популярностью не пользуются. Я не слышала, чтобы женщины прямо разыскивали эти препараты.

А вот о чем следовало бы подумать — это мой совет маркетологам: у нас на рынке не зарегистрированы и не продаются женские презервативы, британское изобретение, которое называется фемидом — от английского «female» («женщина») и «condom» («презерватив»). Это прекрасный препарат, с помощью которого женщины могли бы управлять своей репродуктивной функцией. Такие презервативы хорошо запакованы, сделаны не из резины, не из латекса, а из полиуретана, покрыты силиконом и смазкой, это продукт неоднократного использования — то есть его можно оставить на всю ночь. Это и довольно надежный инструмент для защиты с точки зрения контрацепции, и защита от инфекций, передаваемых половым путем.

— На карточке товаров пленок с ноноксинолом пишут, что они тоже защищают от инфекций. Это правда?

— Ноноксинол — это вещество с антисептическим действием, но это какое количество должно быть там внутри! Лучше физический барьер в виде женского презерватива, тогда более надежно.

— Одна из самых опасных групп препаратов, продающихся бесконтрольно,— таблетки с левоноргестрелом, синтетическим женским гормоном. Такой китайский незарегистрированный препарат то появляется на маркетплейсах, то пропадает. А есть зарегистрированные — постинор, ригевидон, микрогинон. Нормально ли, что они продаются на маркетплейсах?

— В случае с постинором и эскапелом этого следует ожидать. Эти два препарата экстренной контрацепции венгерской компании Gedeon Richter продаются теперь в аптеках без рецепта, поэтому их появление на маркетплейсах тоже логично. Экстренная контрацепция — это когда женщина принимает препарат однократно, он утилизируется и выводится организмом. Такие препараты можно купить и принять самостоятельно. Но когда речь идет о плановой контрацепции, когда женщине нужно каждый день пить таблетку…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тема интимного здоровья и женского предохранения до сих пор табуирована во многих слоях общества

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Тема интимного здоровья и женского предохранения до сих пор табуирована во многих слоях общества

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

— Ригевидон и микрогинон — это плановая контрацепция?

— Да, это рецептурные препараты, их должен назначить врач, а не сама женщина сказать: «Хочу вот эти, в голубенькой упаковочке». Принимая плановые контрацептивы, нужно периодически смотреть свертываемость крови, регулярно взвешиваться на одних и тех же весах, в одной и той же одежде, нужно измерять артериальное давление, и делать это должна одна и та же медсестра одним и тем же аппаратом. То есть плановая контрацепция — она серьезная, врачебная. Она по рецепту, с контролем действия вещества, с контролем состояния здоровья.

— В чем риски, если заказывать препарат на маркетплейсе?

— В том, что неясно, кто производитель. Кстати, необязательно препараты, которые там продаются, поддельные. Есть целая группа организаций при ООН, и некоторые из них предоставляют разным странам бесплатно плановые контрацептивы. А дальше страны, у которых есть такие возможности, решают часть вывезти, превратив в деньги, например, в России. Препараты сертифицированы, они произведены надежным производителем, с этой точки зрения у меня к ним претензий нет. Но тут уже другой аспект проблемы: хотите кормить мафию — кормите. Я же предпочитаю покупать все в наших аптеках, так надежнее.

«Только работа с самими конечными потребителями, только разговор с самими женщинами»

— В карточках многих БАДов написано, что они помогают при бесплодии. Кажется, это особенно чувствительная тема. Как относиться к такому обещанию?

— Ничем невозможно вылечить бесплодие. Это состояние организма, и только врач может определить, на каком уровне что-то пошло не так. К тому же бесплодие очень часто — сочетанный процесс у мужчины и у женщины в конкретной жизненной ситуации. Никакие травы, никакие однократно либо курсом принятые лекарства не вернут женщине регулярный менструальный цикл, если у нее, например, гормональные нарушения. В подавляющем большинстве случаев бесплодие связано с непроходимостью труб, а это тоже излечить невозможно, кроме как с помощью высоких технологий и экстракорпорального оплодотворения. Не верьте глазам своим — вот мой совет.

— Но ведь к подобным чудо-средствам обращаются не от хорошей жизни, наверное…

— Да, наши женщины бывают экономны. Правда, экономия не включается, когда надо купить, например, сумочку. А вот на том, что касается здоровья, почему-то женщины любят экономить. Им кажется, что, если они купят лекарственное средство не за 600 рублей, а за 250, они что-то выиграют. Ведь название такое же. Но у меня к женщинам вопрос: вы уверены, что в таблетках не мел? В таблетках может быть все что угодно.

— Чудеса в гинекологии случаются?

— Нет. Была одна актриса юмористического жанра, которая рассказывала историю, как два или три раза обращалась за помощью — не получалось забеременеть. Ей делали экстракорпоральное оплодотворение — две или три подсадки, но эмбрионы не прикрепились. А потом прошло несколько месяцев, и у нее самой все получилось.

Человек не понимает, как регулируется вся система в женском организме, не понимает, что лечение и назначения врачей выровняли ситуацию, и это позволило ей самостоятельно забеременеть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представления женщин о своем здоровье и внутреннем устройстве часто не соответствуют даже школьному курсу биологии

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Представления женщин о своем здоровье и внутреннем устройстве часто не соответствуют даже школьному курсу биологии

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

— Вы говорили про ответственность самих женщин. А есть ли ответственность системы здравоохранения, врачей — за то, что женщины часто идут в интернет за чудо-лекарствами или травами?

— Я бы организовала в Министерстве здравоохранения большой отдел информационной работы с населением. Я преклоняюсь перед тем, что делается в Москве в сфере здравоохранения, как переоборудуются, обновляются поликлиники. Теперь начали открывать центры женского здоровья. Даже название «Женская консультация», которое всех дико раздражало, убрали. В этих центрах висят плакаты, в которых много важного: как избежать вируса папилломы человека, который вызывает рак шейки матки, как относиться к себе во время беременности — что можно и что нельзя.

Но возможно, и этого недостаточно.

Во-первых, не все женщины посещают женские консультации. Согласно исследованиям, как раз те, кто должен это делать особенно часто, в 60% случаев не приходят.

В 70% случаев до врача не доходят те, кому необходима контрацепция. А раз они не дошли, то у них нет надежной защиты, и возрастает вероятность нежелательной беременности и аборта.

Вы почитайте форумы мамочек. У меня волосы дыбом встают от того, что там пишут. Я несколько раз пыталась вмешаться, подсказать что-то — меня тухлыми помидорами забросали. Сообщили, что все врачи ужасные, что я такая же, что я лезу к ним со своими советами.

Это наша недоработка. Но мы не можем приводить женщин за руку, это должно быть частью здорового образа жизни.

Может быть, нам нужны лидеры общественного мнения среди молодежи, которые бы говорили о сексуальном воспитании, о сексуальности вообще. Чтобы это не было закрытой темой, чтобы мы раскрыли какие-то тайны. Речь про контрацепцию, про менструальный цикл.

Ну как можно истекать кровью, иметь хроническую анемию, падать в обмороки — и не обращаться к врачу, а пить травы? Это свидетельствует о том, что у нас недостаточная медицинская информационная помощь, она не покрывает те слои населения, которые и топчутся на маркетплейсах.

— Бороться с маркетплейсами есть смысл?

— Они — витрины, им нужно, чтобы все полки были заполнены и чтобы они получали свою копейку с каждой покупки. Мы их регулировать никак не можем, и рынок их не отрегулирует. Поможет только работа с конечными потребителями, только разговор с самими женщинами, только предупреждения о том, что надо быть очень осторожными.