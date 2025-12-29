Ночью 30 декабря в станице Раевской отключат электричество

В станице Раевской под Новороссийском отключат электроэнергию ночью 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Западных электрических сетей (ЮЗЭС).

Отключение электричества запланировано на период с 00:00 до 04:00 30 декабря. Ограничение подачи ресурса связано с неотложными ремонтными работами на энергооборудовании высоковольтной подстанции.

По данным ЮЗЭС, под отключение попадают следующие улицы: ул. Островского, Почтовая, Колхозная, Грибоедова, Назаренко, Кубанская, Щорса, Красная, Грушовая, Новая, Белгородская, Красноармейская, Ленина, Гоголя, Котова, Героев, Партизанская, Советов, Натухаевская, Садовая, Лобова, Казачья, Медведева, Северная, Песчаная, Кутинова, Западная, Западная-2, Агафонова, Гатчинская, Ореховая, Новороссийская, Калинина, Гаркуненко, Яйлоян, Прохоровская, Майкопская, Омская, Пушкина, Мира, Колхозная, Горная, пер. Парковый, Цветочный, Зимний, Февральский, Материнский, Первомайский и др.

«Данные работы необходимы для предотвращения риска технологического нарушения, которое может повлечь за собой более продолжительное отключение электроэнергии»,— пояснили в пресс-службе ЮЗЭС.

София Моисеенко