Главные новости за 26 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Петербурге днем 26 декабря состоялась торжественная церемония открытия станций метро «Путиловская» и «Юго-Западная», которые входят в состав первого участка шестой линии метро. В ходе открытия губератор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский перерезали красную ленту, после чего отправились по эскалатору вниз и вместе с журналистами проинспектировали новые станции, в том числе поезда «Балтиец». После успешной проверки «Путиловской» и «Юго-Западной» разрешили пользоваться пассажирам.

Власти Петербурга рассматривают возможность значительного повышения тарифов на проезд в общественном транспорте с января 2026 года, сообщает «Фонтанка» 26 декабря. Согласно обсуждаемому сценарию, стоимость основных поездок может вырасти примерно на 10%. Так, разовый проезд в метро предлагается поднять с 86 до 95 рублей, а поездка по транспортной карте «Подорожник» или Единой карте петербуржца — с 60 до 66 рублей.

В Санкт-Петербурге после прошедших накануне обысков задержали первого проректора и главного бухгалтера СПбГУП. Они задержаны на 72 часа, выяснил «Ъ Северо-Запад». В Северной столице расследуется дело о хищении денежных средств, выделенных на научные исследования. Речь идет о сумме, превышающей 26 млн рублей.

АО «Романов» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») официально запустило серийное производство грузовиков под брендом «БАЗ» на бывшей площадке Scania и MAN в Шушарах, передает с места события, 26 декабря, корреспондент «Ъ Северо-Запад». Серийная модельная линейка автопроизводителя предполагает выпуск самосвалов БАЗ S32A50 для перевозки сыпучих, навалочных и других грузов, а также седельных тягачей БАЗ S35A10 и бортовых машин БАЗ S31A30.

Власти Петербурга утвердили тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2026 год, сообщает пресс-служба Смольного. Особенностью регулирования станет необходимость учета повышения ставки НДС до 22% с января, а также изменение тарифов на коммунальные услуги с 1 октября. Для смягчения нагрузки на граждан городской бюджет направит 43 млрд рублей на компенсацию льготных тарифов в сфере теплоснабжения и обращения с ТКО. Это позволит удержать рост платежей для населения: без субсидий повышение могло составить более 70%.

После распространения видео со львенком, которого привели в один из груминг-салонов Санкт-Петербурга, Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в полицию с просьбой установить его владельца, сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты отмечают, что животному на видео не более полутора–двух месяцев, поэтому велика вероятность, что львенка рано разлучили с матерью.

В матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА на льду «Минск-Арены» уверенно переиграл местное «Динамо» со счетом 4:1. Эта победа позволила армейцам укрепить свои позиции в турнирной таблице Западной конференции. Дубль в этой встрече оформил форвард петербуржцев Михаил Воробьев, еще по разу отличились Брендан Лайпсик и Матвей Поляков.

В пятницу, 26 декабря, в возрасте 99 лет скончался выдающийся советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин. Печальную новость сообщил Союз конькобежцев России. Организация выразила глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича, отметив, что он стал ориентиром для многих поколений спортсменов и наставников.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по делу о хищении 97,5 млн рублей, выделенных на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Фигурантами стали Александр Казак, занимавший посты директора и председателя правления АО «Научно-исследовательский технологический институт «Авангард"», и председатель правления ОАО «Авангард» Владимир Мельников.

В 2026 году Минздрав РФ намерен выделить 2,3 млрд рублей на поставки препаратов для лечения ВИЧ-положительных пациентов в Петербурге. Об этом со ссылкой на городской комитет по здравоохранению сообщают «Ведомости Северо-Запад». Таким образом, по сравнению с текущим годом, объем финансирования по линии Минздрава для нужд Петербурга увеличится на 43,8%.