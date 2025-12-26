На 100-м году жизни скончался легендарный советский конькобежец Юрий Ивашкин

В пятницу, 26 декабря, в возрасте 99 лет скончался выдающийся советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин. Печальную новость сообщил Союз конькобежцев России. Организация выразила глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича, отметив, что он стал ориентиром для многих поколений спортсменов и наставников.

Легендарный советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин, скончавшийся на 100-м году жизни

Фото: Союз конькобежцев России

Фото: Союз конькобежцев России

Господин Ивашкин, уроженец города Волхов Ленинградской области, начал представлять сборную СССР по конькобежному спорту с 1951 года. За свою карьеру он неоднократно становился призером чемпионатов страны, выступал на мировых и европейских первенствах. После завершения выступлений он остался в спорте, более десяти лет работая генеральным секретарем Федерации конькобежного спорта СССР.

Наиболее значимый вклад господин Ивашкин внес как тренер, воспитав целую плеяду легендарных спортсменок. Под его руководством тренировались шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова, многократная рекордсменка мира Инга Артамонова и чемпионка мира Валентина Стенина.

Андрей Маркелов