Смольный утвердил новые тарифы на ЖКХ, с 1 октября рост составит 14,6%

Власти Санкт-Петербурга утвердили тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2026 год, сообщает пресс-служба Смольного. Особенностью регулирования станет необходимость учета повышения ставки НДС до 22% с января, а также изменение тарифов на коммунальные услуги с 1 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для смягчения нагрузки на граждан городской бюджет направит 43 млрд рублей на компенсацию льготных тарифов в сфере теплоснабжения и обращения с ТКО. Это позволит удержать рост платежей для населения: без субсидий повышение могло составить более 70%.

Повышение пройдет в два этапа: с 1 января 2026 года средний рост составит 1,7%, а с 1 октября — 14,6%. Это связано с увеличением стоимости энергоресурсов и необходимостью финансирования крупных инфраструктурных проектов в энергетике.

Например, для квартиры площадью 60 м, где проживает три человека, среднемесячный платеж за коммунальные услуги в течение 2026 года вырастет в общей сложности на 1486 рублей.

Корректировка платы за содержание жилья затронет нанимателей государственного жилья, а также собственников, если размер платы не установлен решением общего собрания.

Рост также будет поэтапным: с 1 января на 1,7% (до 36,73 руб./м), с 1 октября — на 7% (до 39,31 руб./м). Для той же квартиры в 60 м это означает увеличение среднемесячного платежа на 190,8 руб. в течение года. Обновленные квитанции жители получат в ноябре 2026 года.

Андрей Маркелов