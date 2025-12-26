Росприроднадзор отреагировал на видео со львенком в петербургском груминг-салоне

После распространения видео со львенком, которого привели в один из груминг-салонов Санкт-Петербурга, Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в полицию с просьбой установить его владельца, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

Специалисты отмечают, что животному на видео не более полутора–двух месяцев, поэтому велика вероятность, что львенка рано разлучили с матерью. В таком возрасте он нуждается в специализированном уходе и ветеринарном сопровождении, в противном случае есть риск появления серьезных проблем со здоровьем.

Львенка по кличке Хасан привели в груминг-салон для подстригания когтей. Сотрудников Росприроднадзора заинтересовали условия содержания и законность владения хищником. Это животное входит в перечень запрещенных к содержанию в неволе физическими лицами.

Татьяна Титаева