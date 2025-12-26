В Петербурге огласили приговор по делу о хищении 97,5 млн рублей Минпромторга РФ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по делу о хищении 97,5 млн рублей, выделенных на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фигурантами стали Александр Казак, занимавший посты директора и председателя правления АО «Научно-исследовательский технологический институт «Авангард"», и председатель правления ОАО «Авангард» Владимир Мельников. В 2020 году они дали указания своим подчиненным предоставить в Минпромторг РФ подложные документы, чтобы получить компенсацию части затрат, якобы понесенных в связи с проведением НИОКР.

На основании этих документов Казак и Мельников заключили соглашение о получении субсидии в размере 100 млн рублей, одержащее заведомо увеличенные сроки выполнения и завышенную стоимость каждого этапа работ. Далее фирмы заключили договор между собой, чтобы поровну распределить преступный доход, а после перевода на счета организаций 97,5 млн рублей фигуранты распорядились по своему усмотрению в интересах представляемых компаний.

Суд приговорил Александра Казака к 2 годам в колонии общего режима и запретил заниматься деятельностью, связанную с получением субсидий из госбюджета. Владимир Мельников получил 3,5 года в колонии общего режима, аналогичный запрет и штраф в размере 900 млн рублей.

Артемий Чулков