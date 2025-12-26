На поставки препаратов против ВИЧ для Петербурга выделят более 2 млрд рублей

В 2026 году Минздрав РФ намерен выделить 2,3 млрд рублей на поставки препаратов для лечения ВИЧ-положительных пациентов в Петербурге. Об этом со ссылкой на городской комитет по здравоохранению сообщают «Ведомости Северо-Запад». Таким образом, по сравнению с текущим годом, объем финансирования по линии Минздрава для нужд Петербурга увеличится на 43,8%.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как отмечает издание, в 2025 году объем поставок препаратов против ВИЧ для города на Неве составил 1,6 млрд рублей — на 5,9% ниже, чем годом ранее. За два года данный показатель вырастет на 35,4%.

Закупки таких препаратов в России осуществляются централизованно за счет средств федерального бюджета, чтобы обеспечить доступность лечения для людей с ВИЧ. Дополнительная потребность реализуется за счет средств региональных бюджетов. В 2026 году из бюджета Петербурга на льготное лекарственное обеспечение препаратами для лечения ВИЧ планируется направить 89,6 млн рублей — на 5,1% больше, чем в 2025 году.

По данным Петербургского центра СПИД, на конец октября этого года лечение от ВИЧ в городе получают около 33 тыс. жителей города. Охват терапией составляет 89,5% от общего числа зарегистрированных пациентов.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал, что с начала 2025 года в Петербурге выявили 981 случай ВИЧ-инфекции.

Андрей Цедрик