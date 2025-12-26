СКА уверенно разобрался с «Динамо» в Минске благодаря дублю Воробьева

В матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА на льду «Минск-Арены» уверенно переиграл местное «Динамо» со счетом 4:1. Эта победа позволила армейцам укрепить свои позиции в турнирной таблице Западной конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки СКА в матче против минского «Динамо»

Фото: Пресс-служба ХК СКА Игроки СКА в матче против минского «Динамо»

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Петербуржцы взяли инициативу в свои руки с первых минут и уже на 6-й были за это вознаграждены. Отличился лидер команды Брендан Лайпсик. На 14-й минуте игры форвард Матвей Поляков удвоил преимущество армейцев. Во втором периоде Михаил Воробьёв довел отрыв до трех шайб.

Минчане смогли ответить лишь единожды — на 50-й минуте голом Сэма Энаса. Под занавес встречи хозяева устроили штурм ворот СКА, заменив вратаря на шестого полевого игрока. Однако Воробьев подкараулил момент и поразил опустевшие ворота, сделав тем самым дубль.

После 37 сыгранных матчей в сезоне СКА набрал 45 очков и занимает шестое место Западной конференции. Минское «Динамо» при аналогичном количестве игр набрало 53 балла и идет третьим.

Андрей Маркелов