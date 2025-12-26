Главные новости за 26 декабря: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел

Спустя полтора года после задержания бывший ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий выслушал приговор: восемь лет в колонии строгого режима. Его признали виновным во взятке — за то, чтобы жена смогла защитить докторскую диссертацию, — и распространении порнографии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронеж, гостиница «Бристоль»

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Воронеж, гостиница «Бристоль»

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Новый год Воронеж встретит в новых границах: в состав областного центра включили 656,42 га лесного фонда «для дальнейшего градостроительного планирования».

Ковыльным степям в Каменском районе повезло больше: их включат в новый природный заказник «Березовый яр».

Группа компаний «Эфко» переносит большую часть производства майонеза и соусов из родной белгородской Алексеевки на новую промплощадку в Тульской области. Сотрудникам обещают предложить другую работу и сохранить зарплату.

Суд установил, что бывший депутат курской облдумы Максим Васильев участвовал в хищении 152,8 млн руб., выделенных на оборонительные сооружения на границе с Украиной, и приговорил его к 5,5 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. руб. Супруга фигуранта Светлана — по счастливому совпадению тоже депутат, но горсобрания Курска, — сложила полномочия после того, как губернатор Александр Хинштейн попросил однопартийцев исключить ее из фракции «Единой России».

Вряд ли судьба супругов-депутатов расстроит курян так же, как подорожание общественного транспорта. 1 января, сразу после боя курантов, проезд будет стоить 32 руб. по карте и 39 руб. наличными.

А липецкий суд назначил бывшему топ-менеджеру «Росагролизинга» Олегу Донских 13 лет колонии общего режима за то, что тот в 2007-2011 годах заключал фиктивные договоры лизинга и похищал деньги. Кроме того, у него нашли револьвер «Наган».

Суд встал на сторону орловского управления Федеральной антимонопольной службы и наказал «Ростелеком» штрафом в 8,2 млн руб. за участие в антиконкурентном соглашении.

Юрий Голубь