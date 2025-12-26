«Эфко» переносит производство майонеза из белгородской Алексеевки под Тулу

Группа компаний «Эфко» (один из крупнейших производителей продуктов питания в стране, основными владельцами бизнеса считаются Валерий Кустов, Евгений Ляшенко и Владислав Романцев) постепенно переносит большую часть производственных линий по выпуску майонеза и соусов из города Алексеевка Белгородской области, где находится крупнейший производственный комплекс ГК, на свою новую площадку в Тульской области. Об этом сообщили в компании.

В Алексеевке находится крупнейший производственный комплекс ГК «Эфко»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечают в «Эфко», это позволит увеличить выпуск продукции, снизить затраты на логистику и существенно автоматизировать производство. По словам представителей ГК, энергоресурсов и размеров алексеевской площадки для этого недостаточно.

Освободившиеся производственные мощности планируется перевести на выпуск другой продукции. Так, предполагается увеличить производство лауриновых заменителей масла какао — ингредиента кондитерских глазурей. Кроме того, вдвое должен вырасти выпуск фритюрных жиров.

В ГК говорят, что сотрудникам цехов по производству майонеза и соусов предложат работу в других проектах компании с сохранением уровня оплаты труда. В частности, речь идет об инновационном центре «Бирюч» (занимается разработкой биотехнологий), ООО «Биотехнологии будущего» (производство пищевых ферментов), а также логистических дивизионах.

В сентябре «Эфко» стала владельцем 100% ООО «Агроинвест», которое контролирует воронежское ООО «Масленица», производителя растительного масла под брендом «Олейна».

Юрий Голубь