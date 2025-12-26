«Ростелеком» заплатит 8 млн рублей за сговор на торгах с орловским депобром

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с требованием орловского управления ФАС о возложении на ПАО «Ростелеком» административного штрафа в размере 8,2 млн руб. за участие в антиконкурентном соглашении, способствующем ограничению конкуренции на региональном рынке разработки и эксплуатации информационных систем. Об этом сообщили в управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Участниками соглашения, помимо «Ростелекома», стали департамент образования Орловской области, бюджетное учреждение «Региональный центр оценки качества образования» и белгородское ООО «Фабрика информационных технологий» («ФИТ») Дмитрия Залевского.

Согласно картотеке арбитражных дел, московское ООО «Финпроммаркет-XXI» обратилось в Орловское УФАС с жалобой на проведение в июне 2023 года закупки по оказанию услуг обмена данными между орловской образовательной платформой «Виртуальная школа» и федеральной системой «Моя школа» за 3,8 млн руб. Согласно документации, подрядчику необходимо было интегрировать сведения об успеваемости обучающихся в учреждениях СПО или общего образования, а также приеме и регистрации их заявлений на обучение. Срок оказания услуг — 22 дня. Победителем торгов стал «Ростелеком». Компания не снижала начальную цену.

Установлено, что в рамках госзакупок «Региональный центр оценки качества образования» вместо создания собственной государственной информационной системы, годами приобретал услуги по модернизации частного программного обеспечения «Виртуальная школа», исключительные права на которое принадлежали ООО «ФИТ». Технические требования в тендерах включали условие о наличии прав на это ПО, что заранее ограничивало круг допущенных участников. Для соответствия требованиям ПАО «Ростелеком» при подаче заявок предоставляло свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ на систему «Виртуальная школа», принадлежащую ООО «ФИТ», а также информационные письма от компании с намерением предоставить права на использование системы в случае победы в торгах. Эти документы позволяли «Ростелекому» выигрывать торги. При этом ООО «ФИТ» заключало договоры субподряда с компанией по меньшей стоимости. Финансовый итог схемы с 2014 года по 2023-й составил 67,7 млн руб. по контрактам с «Региональным центром оценки качества образования». В то же время разница между суммой, полученной «Ростелекомом» от заказчика, и оплатой фактическому исполнителю ООО «ФИТ» достигла 9,7 млн руб.

«Ростелеком» обжаловал решение УФАС о признании компании виновной в нарушении ФЗ «О защите конкуренции» в Арбитражном суде Орловской области, Девятнадцатом апелляционном суде и Арбитражном суде Центрального округа. Все три инстанции оставили его в силе. После этого управление возбудило в отношении «Ростелекома» дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.32 КоАП РФ («Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения…»). Компании назначили штраф в размере 8,2 млн руб. «Ростелеком» оспорил это в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области — там сумму снизили до 4,8 млн руб. Затем Тринадцатый арбитражный апелляционный суд постановил выплатить штраф в полном объеме.

Кабира Гасанова