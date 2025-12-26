Проезд в общественном транспорте Курска подорожает в 2026 году

С 1 января цена проезда в общественном транспорте Курска составит 32 руб. при оплате картой и 39 руб. наличными. Последние два года тарифы не менялись и составляли 27 руб. и 33 руб. соответственно. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В то же время стоимость месячного проездного билета для жителей Курска сохранится на прежнем уровне и составит 1,2 тыс. руб. Тариф для льготных категорий граждан, в том числе пенсионеров, студентов и инвалидов, также не изменится и будет равняться 300 руб.

Как пояснили в правительстве региона, индексация цен вызвана общим уровнем инфляции, ростом затрат на горюче-смазочные материалы, запчасти, электроэнергию и зарплаты. При этом городские пассажирские перевозки являются дотационными: основная часть расходов на транспортное обслуживание жителей Курска компенсируется за счет средств областного бюджета.

В последний раз стоимость проезда на общественном транспорте в Курске менялась 1 января 2024 года. Тогда цены выросли на 2 руб.

Кабира Гасанова