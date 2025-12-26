Хинштейн попросил вывести Светлану Васильеву из фракции ЕР в горсобрании Курска

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попросил коллег из регионального отделения партии «Единая Россия» рассмотреть вопрос о выводе из состава фракции в горсобрании областного центра 33-летней Светланы Васильевой — супруги осужденного за растрату экс-депутата облдумы Максима Васильева. По словам главы региона, госпожа Васильева «активно поддерживала мужа, пытаясь "прикрыть" его перед законом». Об этом Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале 26 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Васильева, депутат горсобрания Курска (по центру)

Фото: горсобрание Курска Светлана Васильева, депутат горсобрания Курска (по центру)

Фото: горсобрание Курска

Депутат Курского городского собрания Светлана Васильева училась на факультете экономики и финансов Российского государственного социального университета в Курске по специальностям «маркетинг» и «финансы и кредит». С 2018-го по 2021-й она также получила специальность «тренер-преподаватель» на факультете физической культуры и спорта Курского государственного университета (КГУ). На сайте горсобрания указано, что госпожа Васильева — многократный победитель и призер первенств и чемпионатов Курской области, Центрального федерального округа, а также всероссийских соревнований по легкой атлетике. С января 2021 года и по настоящее время она трудится в качестве детского семейного тренера.

Сегодня Ленинский райсуд Курска признал Максима Васильева виновным в растрате при строительстве фортификационных сооружений (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Экс-депутату назначили 5,5 года колонии общего режима со штрафом в 800 тыс. руб.

Курский губернатор подчеркнул, что полностью поддерживает решение суда: «Каждый делает свой выбор. Но никто не уйдет от правосудия. Рассчитываю, что и другие виновные в хищении средств, которые должны были идти на нашу оборону, понесут заслуженное наказание. В том числе и те, кто еще только "ждет" встречи с "товарищем майором"».

Суд установил, что Максим Васильев участвовал в схеме хищения 152,8 млн руб., выделенных на строительство фортификационных сооружений в Глушковском районе Курской области. Вину подсудимый полностью признал. Иск о взыскании с экс-депутата всей суммы был удовлетворен в полном объеме.

В Ленинском райсуде Курска за участие в этом преступлении сейчас также судят бывших руководителей областной корпорации развития, через которую финансировали стройку, и экс-главу компании-подрядчика. Вину они не признают. Ранее четыре года колонии по этому делу получил глава подконтрольной Максиму Васильеву фирмы ООО «Сиэми» Виталий Синьговский. Рассмотрения дела в суде ждут замешанные в хищениях экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов. Изначально им вменялась особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ), затем обвинение переквалифицировали на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкции обеих статей предусматривают до десяти лет лишения свободы. Ущерб от действий фигурантов оценивается в 1 млрд руб. Алексею Смирнову также вменяют получение взяток.

Денис Данилов