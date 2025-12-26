Жена осужденного курского экс-депутата Васильева сложила полномочия

Депутат Курского городского собрания седьмого созыва, 33-летняя Светлана Васильева — супруга осужденного за растрату экс-депутата облдумы Максима Васильева — приняла решение добровольно сложить полномочия. Соответствующее заявление уже поступило в горсобрание, сообщил 26 декабря губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Васильева, депутат горсобрания Курска (по центру)

Фото: горсобрание Курска Светлана Васильева, депутат горсобрания Курска (по центру)

Фото: горсобрание Курска

«Считаю это единственно верным решением. Ранее она активно поддерживала супруга, пытаясь "прикрыть" его от закона»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

Сегодня Ленинский райсуд Курска признал Максима Васильева виновным в растрате при строительстве фортификационных сооружений (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Экс-депутату назначили 5,5 года колонии общего режима со штрафом в 800 тыс. руб.

Депутат Курского городского собрания Светлана Васильева училась на факультете экономики и финансов Российского государственного социального университета в Курске по специальностям «маркетинг» и «финансы и кредит». С 2018-го по 2021-й она также получила специальность «тренер-преподаватель» на факультете физической культуры и спорта Курского государственного университета (КГУ). На сайте горсобрания указано, что госпожа Васильева — многократный победитель и призер первенств и чемпионатов Курской области, Центрального федерального округа, а также всероссийских соревнований по легкой атлетике. С января 2021 года и по настоящее время она трудится в качестве детского семейного тренера.

Курский губернатор подчеркнул, что полностью поддерживает решение суда. В посте с информацией о сложении полномочий Светланой Васильевой он также заявил, что «хочет разъяснить норму закона, по которой осужден сам экс-депутат».

«Максимальная срок по вмененной ему ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) — десять лет. Однако Васильев официально заключил сделку со следствием, признал вину и дал показания на сообщников. В этом случае закон не позволяет суду назначать более 2/3 наказания от максимальной санкции. Прокурор просил приговорить Васильева к шести годам. Суд назначил 5,5 года. Также с него будет взыскано свыше 152 млн руб. Наказание за свое преступление Васильев понесет, и в этом — та самая необходимая справедливость»,— заявил Александр Хинштейн.

Сложение полномочий Светланы Васильевой произошло после того, как Александр Хинштейн в своем Telegram-канале публично заявил, что попросил региональное отделение партии «Единая Россия» рассмотреть вопрос о ее выводе из состава фракции в горсобрании областного центра.

На момент публикации страница Светланы Васильевой доступна на официальном сайте Курского городского собрания.

Денис Данилов