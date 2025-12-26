Природный заказник «Березовый яр» площадью 523 га создают в Воронежской области

В Воронежской области на территории Каменского района собираются создать государственный природный заказник областного значения «Березовый яр», а занятые им 523 га объявить особо охраняемой природной территорией (ООПТ). Проект соответствующего постановления облправительства опубликовали на портале органов власти региона.

Заказник расположится на территории Татаринского сельского поселения возле административной границы Белгородской области — западная граница внешнего контура заказника будет находиться на расстоянии 650 м к юго-востоку от белгородского хутора Березки. Территориальная структура заказника имеет кластерный характер и включает в себя три участка площадью 270,42 га, 143,38 га и 109,16 га. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 100% территории. Создание ООПТ не потребует изъятия участков у землепользователей.

Режим особой охраны территории заказника подразумевает ряд запретов. В частности, запрещается:

создание лесных плантаций и их эксплуатация;

геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением участков недр, содержащих подземные воды, которые используют для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения;

возведение и реконструкция объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений, линейных объектов, за исключением линейных объектов, связанных с обеспечением функционирования населенных пунктов, граничащих с заказником;

загрязнение территории заказника нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что исследования территории перспективной ООПТ «Березовый яр» выявили там наличие одного вида растений, занесенных в Красную книгу РФ,— это ковыль красивейший. Обнаружены три вида растений, занесенных в Красную книгу Воронежской области: ковыль красивейший, ковыль перистый и горицвет весенний.

Денис Данилов