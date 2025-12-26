Утверждены новые границы Воронежа

Филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Воронежской области внес в ЕГРН обновленные границы Воронежа. Общая площадь областного центра составила свыше 38 тыс. га. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церковь Вознесения Господня в микрорайоне Березовая роща в Воронеже

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Церковь Вознесения Господня в микрорайоне Березовая роща в Воронеже

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Теперь у органов власти появляется инструментарий для дальнейшего градостроительного планирования и реализации генерального плана города в части социально-экономических задач. Это была сложная задача, решение которой требовало участия многих структур и ведомств»,— рассказал руководитель управления главного архитектора мэрии Воронежа Григорий Чурсанов.

В конце 2024 года гордума Воронежа приняла доработанный генплан облцентра. Прошлым летом Верховный суд отменил документ на 2021–2041 годы по иску беспартийного депутата Алексея Панфилова. Такое решение приняли из-за того, что в границы Воронежа были неправомерно включены 583,98 га земель лесного фонда. В доработанном документе городские власти предложили сформировать 2,8 тыс. га новых озелененных территорий, а статус городских лесов присвоить 656,42 га лесфонда. В сентябре 2025-го Рослесхоз согласовал перевод 34 га лесных поселков в границы Воронежа.

Подробнее о проблемах с генпланом Воронежа — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова