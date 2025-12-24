Главные новости за 24 декабря. Ростов-на-Дону и область

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Новой Каховки Ивану Ткацкому, которого обвиняли в попытке совершения террористического акта (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Фигуранта осудили на 11 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

В Новочеркасске ООО «БВН инжениринг» инвестировано 22,5 млн руб. в разработку огнестойкого пухоперового утеплителя. Из общей суммы вложений в проект 15 млн руб. — это грант федерального Фонда содействия инновациям. 7,5 млн руб. — собственные средства предприятия.

В Аксайском районе возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в приюте «Забытые сердца» Татьяны Макаровой. Владелица приюта признала, что в последнее время ненадлежащим образом относилась к своей деятельности.

ООО «Лернако» передало 49% акций футбольного клуба «Ростов» правительству Ростовской области осенью 2025 года. Остальные 51% уже принадлежали минимуществу региона.

Спрос на размещение в гостиницах Ростова-на-Дону в новогодние праздники увеличился на 63% по сравнению с прошлым годом. В городе работают свыше 200 средств размещения — от небольших хостелов до крупных сетевых гостиниц.

В январе-ноябре 2025 года инвестиции ООО «Новочеркасский электровозостроительный завод» (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») в производство достигли более 2,3 млрд руб. Предприятием изготовило 344 секции локомотивов разной конфигурации.

В Ростовской области готовятся внести изменения в областной закон «Об административных правонарушениях», предусматривающие увеличение штрафов за торговлю в неустановленных местах на 25–33%.