Полиция возбудила дело о жестоком обращении с животными в Аксайском районе

В Аксайском районе возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в приюте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Уголовное дело возбуждено по п. «а, д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными из корыстных побуждений, повлекшее гибель и увечье в отношении нескольких животных). Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Уточняется, что владелица приюта признала, что в последнее время ненадлежащим образом относилась к своей деятельности. В ходе расследования допросили волонтеров, зоозащитников и жителей прилегающей к приюту территории.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», приют для животных в Аксайском районе, в котором обнаружили около 200 трупов животных, не был официально зарегистрирован и располагался на территории частного дома в одном из садоводческих товариществ.

Константин Соловьев