Турпоток в Ростов в новогодние праздники вырастет на 63%

Спрос на размещение в гостиницах Ростова-на-Дону в новогодние праздники увеличился на 63% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

По информации ведомства и сервисов бронирования, интерес к номерам в отелях и хостелах Ростовской области в период каникул превысил прошлогодние показатели на 63%.

«Рост популярности региона опережает общероссийские тенденции. Это привело к повышенной загрузке объектов размещения с конца декабря по начало января»,— говорится в сообщении.

В городе работают свыше 200 средств размещения — от небольших хостелов до крупных сетевых гостиниц. Это позволяет предложить туристам и гостям региона широкий выбор вариантов проживания.

Валентина Любашенко