«Лернако» передало акции ФК «Ростов» правительству области

ООО «Лернако» передало 49% акций футбольного клуба «Ростов» правительству Ростовской области осенью 2025 года. Остальные 51% уже принадлежали минимуществу региона. Об этом сообщает портал donnews со ссылкой на источник.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в клубе опровергли информацию о возможном досрочном завершении сезона из-за крупной задолженности. Первоначально называлась сумма долгов от 4 до 5 млрд руб., позже — не более 2 млрд руб.

В компании «Лернако» заявили, что не располагают информацией о текущем финансовом положении клуба, поскольку больше не являются его акционером. В то же время представители компании отметили, что на момент смены руководства в июне 2025 года клуб находился в финансово-стабильном состоянии, работал на трансферном рынке, успешно прошел лицензирование и взаимодействовал со спонсорами. Компания также опровергла предположения о займах клубу.

По данным портала проверки контрагентов Rusprofile, единственным владельцем компании является Арташес Арутюнянц, бывший президент клуба «Ростов». В октябре господин Арутюнянц снял с себя полномочия президента команды.

