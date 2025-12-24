Инвестиции НЭВЗ в производство достигли 2,3 млрд рублей в 2025 году

В январе-ноябре 2025 года инвестиции ООО «Новочеркасский электровозостроительный завод» (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») в производство достигли более 2,3 млрд руб. Предприятием изготовило 344 секции локомотивов разной конфигурации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

«Объем выполнения инвестиционной программы компании за 11 месяцев составил более 2,3 млрд рублей. Сегодня предприятие не только обеспечивает потребности железных дорог в современной технике, но и активно инвестирует в свое развитие»,— отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

За 11 месяцев 2025 года по заказу ОАО «Российские железные дороги» завод построил 139 магистральных электровозов переменного тока. В их числе — четыре пассажирских односекционных электровоза ЭП1М и 135 единиц семейства «Ермак».

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Новочеркасский электровозостроительный завод» зарегистрирован в 2003 году в Новочеркасске. Основной вид деятельности — производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава. Генеральный директор — Евгений Гридасов.

