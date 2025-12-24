На Дону штрафы за незаконную уличную торговлю планируют поднять на 33%

В Ростовской области готовятся внести изменения в областной закон «Об административных правонарушениях», предусматривающие увеличение штрафов за торговлю в неустановленных местах на 25–33%. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные пресс-службы департамента потребительского рынка региона.

В ведомстве считают повышение штрафов оправданным, поскольку с 2018 года они не изменялись, а уровень инфляции с января 2017 года по январь 2024 года превысил 50%.

В настоящее время за торговлю в неустановленных местах граждане могут получить штраф до 4 тыс. руб., должностные лица — до 30 тыс. руб., а юридические — до 80 тыс. руб. Если нарушение повторяется, размеры штрафов возрастают: для граждан — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 40 тыс. руб., а юрлиц — до 120 тыс. руб.

В случае принятия законопроекта, для граждан размер штрафа увеличится до 4,5 тыс. руб. (рост 12,5%). Должностные лица будут обязаны уплатить до 35 тыс. руб. (+16,7%), а юридические лица — до 100 тыс. руб. (+25%).

При повторном нарушении размер штрафа для граждан останется прежним, однако для должностных лиц он возрастет до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — до 150 тыс. руб.

В законопроекте отдельно выделены штрафы за торговлю вдоль автомобильных дорог. Особенно это касается юридических лиц, которые могут быть оштрафованы на 180 тыс. руб. Если нарушение повторится, сумма штрафа возрастет до 320 тыс. руб.

Наталья Белоштейн