На Дону за 22,5 млн рублей создали утеплитель для работы на Крайнем Севере

В Новочеркасске ОООО «БВН инжениринг» инвестировано 22,5 млн руб. в разработку огнестойкого пухоперового утеплителя. Он — основа одежды для работы в условиях Крайнего Севера и Арктики. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал генеральный директор компании Александр Сироткин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соучредитель Группы компаний «Альянс» Георгий Глонти (слева) и генеральный директор ООО «БВН инжениринг» Александр Сироткин на бизнес-премии «Твердые знаки-2025»

Фото: Роман Янмаев Соучредитель Группы компаний «Альянс» Георгий Глонти (слева) и генеральный директор ООО «БВН инжениринг» Александр Сироткин на бизнес-премии «Твердые знаки-2025»

По словам топ-менеджера, из общей суммы вложений в проект 15 млн руб. — это грант федерального Фонда содействия инновациям. 7,5 млн руб. — собственные средства предприятия, уточнил господин Сироткин. «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) проводились с 2020 года по 2022-й. В итоге, были достигнуты качественно новые показатели пухоперового утеплителя: ему придали огнестойкие свойства. Это позволило нам расширить ассортимент: стали выпускать одежду на основе данного утеплителя для взрыво- и пожароопасных производств, расположенных на Крайнем Севере и в Арктике»,— пояснил гендиректор.

Проект развивается и в 2025 году. За время его реализации почти втрое выросла выручка предприятия по данному направлению (с 31,5 млн руб. до 61,2 млн руб.) и в шесть раз —количество клиентов, приобретающих средства индивидуальной защиты (СИЗ) с новым утеплителем. Компания получила три патента на технологии производства и новый товарный знак. Кроме того, собственники этого предприятия, специализирующегося на пошиве верхней одежды для работы и спорта, открыли дополнительную производственную площадку — в городе Шахты.

«Сейчас специальная одежда отгружается в Республику Коми, Якутию, Красноярский край, ХМАО и ЯНАО. Перспективными регионами являются Архангельская, Иркутская, Мурманская, Сахалинская и Магаданская области, Камчатка, Карелия и др. регионы России с суровым климатом. Работаем над расширением географии»,— добавил Александр Сироткин.

Недавно ООО «БВН инжениринг» с проектом «Производство одежды с уникальным огнестойким пухоперовым утеплителем для эксплуатации в условиях Крайнего Севера и Арктики на взрыво- и пожароопасных объектах промышленных предприятий, также форменной одежды для МЧС, силовых ведомств и военных» победило в номинации «Масштабирование. Выход на новые рынки. Лучшие практики» региональной бизнес-премии «Твердые знаки-2025», организованной «Ъ-Ростов».

Мария Иванова