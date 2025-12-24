Суд в Ростове приговорил жителя Херсонщины к 11 годам за попытку совершения теракта

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Новой Каховки Ивану Ткацкому, которого обвиняли в попытке совершения террористического акта (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Фигуранта осудили на 11 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Установлено, что в феврале 2025 года осужденный вступил в переписку с неизвестным и согласился взорвать осколочно-заградительную мину на пути директора предприятия, оказывающего помощь Вооруженным силам России. Ткацкий передавал сообщнику информацию о месте жительства руководителя компании, его автомобиле и маршрутах передвижения, а также выбрал место для установки взрывного устройства. В конце марта соучастник фигуранта разместил взрывчатку в грунте около пешеходной дороги, которую правоохранители заранее заменили на муляж.

28 марта злоумышленник заложил пульт дистанционного управления для активации бомбы. В тот же день Ткацкий должен был забрать передатчик и привести устройство в действие. На следующий день Ткацкий прибыл к месту закладки и изъял пульт-передатчик, после чего был задержан сотрудниками спецслужб.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев