Главные новости за 24 декабря: Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Утром 24 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл первый этап трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка», передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». На участке планируется движение не более семи трамваев особо большого класса. К вечеру один из трамваев сошел с рельсов. Причиной называют засбоившую автоматизацию при переводе стрелки.

Городское управление СК РФ по Петербургу отпустило под подписку о невыезде 22-летнюю учительницу Афину Симеонидис, обвиняемую в совращении учеников, сообщает «Фонтанка» 24 декабря. Ранее об этом просил глава СК Александр Бастрыкин. Выборский районный суд, по данным издания, меру пресечения не менял.

Букмекерская контора «Марафон» стала владельцем четырех петербургских IT-фирм: ООО «Сайбер», ООО «Риал стэк», ООО «Софт-айленд» и ООО «Эджайл систем», следует из ЕГРЮЛ. Ранее эти юрлица принадлежали компании iFuture (ООО «Айфьючер»), разрабатывающей программное обеспечение для спортивной аналитики.

Педагог, получившая тяжелые ножевые ранения в результате нападения ученика в петербургской школе № 191, была выписана из больницы на амбулаторное лечение, сообщает «Фонтанка». Медики Александровской больницы оценивают состояние учительницы как удовлетворительное.

Минтранс РФ подготовил проект приказа об установлении запрета на хождение судов в акватории Балтийского моря вблизи терминала по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) около города Зеленоградск Калининградской области. Согласно документу, ограничения должны вступить в силу с 1 февраля 2026 года.

В Петербурге 24 декабря состоялась церемония передачи заказчику ООО «Карапакс» (входит в состав Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) построенного на судостроительном заводе ОСК «Красное Сормово» краболова-процессора проекта КСП01 «Кильдин». Судно было спущено на воду 4 апреля. В декабре второй краболов-процессор успешно прошел ходовые испытания в Балтийском море.

Вечером 24 декабря на пути станции метро «Удельная» упал пассажир, сообщает пресс-служба петербургской подземки. Инцидент случился в 19:30, упавшего подняли на платформу за две минуты. О состоянии пассажира пока ничего не сообщается. Движение поездов от «Парнаса» до «Черной речки» пришлось приостановить. Спустя четверть часа все ограничения были сняты.

Руководитель подразделения ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий при корыстной или иной личной заинтересованности. Его отправили под стражу на срок до 12 февраля 2025 года, сообщили в пресс-службе Мирнинского городского суда Архангельской области.

На Мытнинской набережной в Петербурге ввели в зимнюю эксплуатацию причал «Петропавловская крепость». Уже сейчас он принимает судно ледового класса, осуществляющее новогодние водные прогулки по центру города.

Кикшеринговая компания «Яндекс Go» за прошедший сезон выписала 18 тыс. штрафов пользователям электросамокатов за нарушения правил дорожного движения и внутренних правил сервиса. Компании отмечают, что 99,99% поездок проходят без происшествий.