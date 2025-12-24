Пострадавшую от рук подростка учительницу из школы №191 выписали из больницы

Педагог, получившая тяжелые ножевые ранения в результате нападения ученика в петербургской школе № 191, была выписана из больницы на амбулаторное лечение, сообщает «Фонтанка». Медики Александровской больницы оценивают состояние учительницы как удовлетворительное.

По данным следствия, инцидент случился 15 декабря, когда один из учеников пришел в школу за полтора часа до начала занятий. Девятиклассник нашел 29-летнюю преподавательницу математики и нанес несколько ударов ножом в спину и грудь. Пострадавшей удалось выбежать в коридор, чтобы позвать на помощь. Подросток же, забаррикадировавшись в классе, попытался совершить непоправимое.

В итоге обоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Уже на следующий день состояние 15-летнего петербуржца стабилизировалось, 18 декабря его отправили под стражу по делу о покушении на убийство.

Андрей Маркелов