В Петербурге «Яндекс Go» заблокировал 20 тысяч аккаунтов пользователей СИМ

Кикшеринговая компания «Яндекс Go» за прошедший сезон выписала 18 тыс. штрафов пользователям электросамокатов за нарушения правил дорожного движения и внутренних правил сервиса. Такие данные «Ъ Северо-Запад» предоставили в пресс-службе сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Сезон электросамокатов в Петербурге завершился 17 ноября. За период активного пользования двухколесным транспортом «Яндекс Go» заблокировал 20 тысяч аккаунтов нарушителей. В компании отмечают, что 99,99% поездок проходят без происшествий. В других регионах «Яндекс Go» помимо штрафов и блокировок, снижает максимальную скорость электросамоката у пользователей, которые нарушили правила. По всей стране «Яндекс Go» применил санкции к арендаторам более 130 тысяч раз.

В компании также отметили, что увеличили инвестиции в направление безопасности: в 2025 году на эти вели было направлено 340 млн рублей — в 2,6 раза больше, чем в другие года. В 2026-м сервис намерен вложить в это направление 350 млн рублей. «Чтобы снизить риск небезопасных сценариев, сервис продолжит внедрять технологические решения, обучать правилам дорожного движения и разрабатывать проекты инфраструктуры для СИМ»,— говорят в компании.

Количество поездок на электросамокатах в Петербурге в этом сезоне по сравнению с прошлым годом увеличилось на 16%. Количество нарушений выросло на 14%. По данным комтранса, пользователи пренебрегли ПДД и внутренними правилами сервиса, прописанные в договорах оферты, 52,4 тыс. раз: было выписано около 5 тыс. предупреждений, более 30 штрафов и заблокировано более 900 аккаунтов.

Надежда Ярмула