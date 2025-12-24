Пассажир упал на пути станции метро «Удельная», движение прерывали на 20 минут

Вечером 24 декабря на пути станции метро «Удельная» упал пассажир, сообщает пресс-служба петербургской подземки. Инцидент случился в 19:30, упавшего подняли на платформу за две минуты.

О состоянии пассажира пока ничего не сообщается. Движение поездов от «Парнаса» до «Черной речки» пришлось приостановить. Спустя четверть часа все ограничения были сняты.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что скоростной трамвай «Славянка» сошел с рельс в первый день работы на линии между Купчино и Шушарами. Инцидент случился 24 декабря рядом с остановкой «Валдайская улица». В результате происшествия никто не пострадал.

Андрей Маркелов