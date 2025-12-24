Минтранс запретит хождение судов у терминала СПГ в Калининградской области

Минтранс РФ подготовил проект приказа об установлении запрета на хождение судов в акватории Балтийского моря вблизи терминала по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) около города Зеленоградск Калининградской области. Согласно документу, ограничения должны вступить в силу с 1 февраля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плавучее хранилище СПГ «Маршал Василевский» в море неподалку от Зеленоградска

В границах района, обозначенного в проекте, предлагается запретить движение судов всех типов, включая маломерные, спортивные и парусные суда, гидроциклы, пассажирские и грузовые суда, буксиры и бункеровщики.

Исключения предусмотрены для кораблей и катеров ВМФ и ФСБ России, а также для газовозов, следующих к терминалу и от него, и судов портового флота, обеспечивающих его эксплуатацию. В качестве основания для введения запретной зоны в проекте указаны интересы обороны и безопасности.

Артемий Чулков