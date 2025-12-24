Начальника подразделения ЖХК Минобороны арестовали в Архангельской области

Руководитель подразделения ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий при корыстной или иной личной заинтересованности. Его отправили под стражу на срок до 12 февраля 2025 года, сообщили в пресс-службе Мирнинского городского суда.

Военный следственный отдел СКР по Плесецкому гарнизону возбудил дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. В ведомстве полагают, что фигурант был осведомлен о неудовлетворительном состоянии выполненных в рамках госконтракта работ, но поставил подпись в акте приемки капремонта объекта. Эти действия нанесли ущерб на 12 млн рублей.

Поскольку фигурант может оказывать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или скрыться, Мирнинский городской суд Архангельской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый заключен в СИЗО на срок до 12 февраля.

Татьяна Титаева