ОСК передала Северо-Западному рыбопромышленному консорциуму краболов «Кильдин»

В Петербурге 24 декабря состоялась церемония передачи заказчику ООО «Карапакс» (входит в состав Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) построенного на судостроительном заводе ОСК «Красное Сормово» краболова-процессора проекта КСП01 «Кильдин».

Как сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), судно было спущено на воду 4 апреля. В декабре второй краболов-процессор успешно прошел ходовые испытания в Балтийском море.

Серия из пяти краболовов проекта КСП01 строится судостроителями завода ОСК «Красное Сормово» по заказу СЗРК в рамках федеральной инвестпрограммы «квоты под киль».

Краболовы-процессоры проекта КСП01 предназначены для добычи камчатского краба в Северной Атлантике и арктических морях на глубине от 20 до 400 м. Суда оснащены линиями для переработки и вакуумной упаковки выловленного краба прямо на борту, обеспечивая заготовку до 60 тонн готовой продукции в сутки. Автономность плавания составляет 50 суток.

Андрей Цедрик