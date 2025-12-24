Главные новости за 24 декабря. Сочи

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края, который обязал мэрию Сочи выплатить 83,9 млн руб. компенсации за ущерб окружающей среде, причиненный сбросом сточных вод в реку Аше. Суд счел, что вред водному объекту — реке Аше — был причинен в результате бездействия органа местного самоуправления — администрации Сочи, которое выразилось «в ненадлежащей организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа».

На рынке жилой недвижимости Сочи зафиксирован существенный рост предложения объектов премиум-класса. К 2025 году их доля увеличилась почти в два раза — с 12,3 до 23,1%.

Хостинский районный суд Сочи 14 января 2026 года начнет рассмотрение по существу антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры России в отношении бывшего главы курорта Алексея Копайгородского и аффилированных с ним лиц. Суд признал материалы дела подготовленными к судебному разбирательству и назначил дату первого заседания.

Хоккейный клуб «Сочи» в Нижнем Новгороде уступил местному «Торпедо» в матче 35-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:4.

В Сочи в рамках международного научного проекта получены новые генотипы чая, обладающие повышенной устойчивостью к низким температурам. Впервые в мировой практике для отечественных сортов была создана детальная генетическая карта, в которой определены участки ДНК, отвечающие за морозостойкость растений.

В горных районах Сочи продолжаются снегопады, в результате которых за последние сутки высота снежного покрова на отметках выше 1,1 тыс. м увеличилась на 3–13 см. Максимальная толщина сугробов в настоящее время достигает 75 см.

В Красной Поляне сотрудники правоохранительных органов провели масштабные профилактические мероприятия в рамках операции «Правопорядок». В рейде приняли участие представители различных подразделений сочинской полиции, Госавтоинспекции, а также бойцы Росгвардии.