В высокогорье Сочи за сутки выпало до 13 см снега

В горных районах Сочи продолжаются снегопады, в результате которых за последние сутки высота снежного покрова на отметках выше 1,1 тыс. м увеличилась на 3–13 см. Максимальная толщина сугробов в настоящее время достигает 75 см. Об этом сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор» в своем Telegram-канале.

На высоте 2,3 тыс. м, в районе Роза Пик, выпало до 13 см снега. Общая высота снежного покрова здесь составляет от 60 до 75 см. Осадки продолжаются, видимость в условиях тумана не превышает 50 м, температура воздуха опустилась до –5 градусов.

На отметке 1,6 тыс. м также зафиксирован прирост снега. Толщина покрова варьируется от 48 до 60 см, видимость достигает 200 м, сохраняется снегопад.

В районе Олимпийской деревни на высоте 1,1 тыс. м снежный покров пока менее устойчивый — его высота составляет от 10 до 21 см.

На более низких отметках снег пока не сформировался: сохраняется плюсовая температура и идут дожди, при этом видимость достигает одного километра.

Ранее сообщалось, что из-за аномально теплого начала зимнего сезона сроки открытия горнолыжных трасс в Сочи были скорректированы. Курорт «Красная Поляна» планирует старт катания 26 декабря, тогда как на «Розе Хутор» открытие трасс ожидается не ранее 29 декабря.

Во время праздников Сочи ожидает около 280 тыс. туристов. Еще 200 тыс. планируют посетить 55 туристических объектов, большинство из которых находятся в горах. В зимний сезон в городе будут работать 636 гостиниц, включая 169 в Красной Поляне, где смогут разместиться до 88 тыс. человек.

Мария Удовик