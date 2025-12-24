Сочинские ученые вывели холодостойкие генотипы отечественного чая

В Сочи в рамках международного научного проекта получены новые генотипы чая, обладающие повышенной устойчивостью к низким температурам. Впервые в мировой практике для отечественных сортов была создана детальная генетическая карта, в которой определены участки ДНК, отвечающие за морозостойкость растений, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Исследования проводились на специально сформированной популяции чая — потомстве от скрещивания холодоустойчивого адыгейского генотипа и восприимчивого к пониженным температурам сорта «Колхида». Такой подход позволил ученым выявить ключевые генетические маркеры, связанные с адаптацией растений к неблагоприятным климатическим условиям.

Как отметил исполняющий обязанности директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Баграт Еремян, чаеводство остается одним из стратегических направлений агропромышленного комплекса курорта. По его словам, в 2025 году в Сочи было собрано более 260 тонн зеленого чайного листа, а развитие самого северного чая в мире требует постоянного совершенствования селекционных и агротехнологических решений. Он подчеркнул, что совместная работа российских и китайских ученых позволила не только изучить механизмы холодоустойчивости чая, но и передать селекционерам новые генотипы и инструменты для ускоренного выведения улучшенных сортов.

В ходе проекта растения подвергались комплексным стресс-тестам, включая воздействие холода, мороза и засухи. Это дало возможность определить гены, которые наиболее активно участвуют в защитных реакциях культуры и обеспечивают ее выживаемость в экстремальных условиях.

Создание генетической карты стало ключевым результатом международного исследования, выполненного Субтропическим научным центром РАН совместно с Аньхойским сельскохозяйственным университетом КНР при поддержке Российского научного фонда и китайского фонда NSFC. Полученные данные закладывают основу для дальнейшего развития отечественного чаеводства и укрепления его позиций в условиях меняющегося климата.

Мария Удовик