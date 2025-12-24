Мэрия Сочи не смогла оспорить крупный штраф за загрязнение реки Аше

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края, который обязал мэрию Сочи выплатить 83,9 млн руб. компенсации за ущерб окружающей среде, причиненный сбросом сточных вод в реку Аше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Река Аше протекает по территории Лазаревского района Сочи и впадает в Черное море.

Согласно материалам дела, Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) установило, что в реку, впадающую в Черное море, поступают стоки из бесхозяйных канализационных сетей. Пробы воды выявили превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Поскольку у сетей не было владельца, иск о возмещении ущерба был подан в адрес муниципалитета. Администрация Сочи отказалась удовлетворить его добровольно.

Суд счел, что вред водному объекту — реке Аше — был причинен в результате бездействия органа местного самоуправления — администрации Сочи, которое выразилось «в ненадлежащей организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа».

Суд апелляционной инстанции признал необоснованными доводы мэрии о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства, позволяющие определить, кто является правообладателем спорных сетей коммунального хозяйства и кем данные сети эксплуатируются, а также какие организации осуществляют сброс сточных вод.

Суд указал, что ранее власти Сочи признали сети бесхозными: в реестре муниципальной собственности объект отсутствует, в связи с чем администрацией муниципального образования инициирована процедура его принятия на баланс.

Наталья Решетняк