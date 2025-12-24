Иск Генпрокуратуры к экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому рассмотрят 14 января

Хостинский районный суд Сочи 14 января 2026 года начнет рассмотрение по существу антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры России в отношении бывшего главы курорта Алексея Копайгородского и аффилированных с ним лиц. Суд признал материалы дела подготовленными к судебному разбирательству и назначил дату первого заседания, пишет «РИА Новости».

Согласно информации из судебной картотеки, ответчиками по делу проходят Алексей Копайгородский, его супруга Янина Копайгородская, еще десять физических лиц, а также ряд юридических лиц, включая автономную некоммерческую организацию «Мир детства» и несколько коммерческих структур. Суд также постановил обеспечить личное участие супругов Копайгородских в заседании посредством видеоконференцсвязи.

В рамках процесса к участию в деле в качестве третьего лица привлечен банк «Национальный стандарт», с которым Янина Копайгородская заключала кредитный договор под залог имущества, являющегося предметом спора. Суд истребовал у кредитной организации уточненные сведения о размере обязательств, поскольку часть задолженности уже была погашена.

Кроме того, судом направлены исполнительные листы в подразделения службы судебных приставов в ряде регионов, включая Москву, Краснодарский край, Ленинградскую область, а также Донецк. Ранее сообщалось, что в рамках обеспечительных мер были арестованы десятки объектов недвижимости и банковские счета, а общая сумма исковых требований оценивается в 1,6 млрд руб.

По данным, ранее опубликованным в СМИ, в числе спорного имущества фигурируют жилые и нежилые объекты, земельные участки, а также транспортные средства, расположенные в Краснодарском крае и Ленинградской области. В Генпрокуратуре считают, что активы фактически контролировались экс-мэром Сочи и были приобретены за счет средств с неподтвержденным происхождением. Сторона защиты настаивает на законности источников дохода.

Параллельно продолжается уголовное производство. Алексею Копайгородскому и его супруге инкриминируются преступления, связанные с присвоением имущества, получением взятки и легализацией денежных средств, а Янине Копайгородской — также давление на свидетелей. Супруги свою вину не признают. Следственные действия завершены, стороны знакомятся с материалами дела.

Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 года, ранее занимал пост вице-губернатора Краснодарского края. В отставку он ушел в мае 2024 года, а осенью того же года был арестован. В декабре Верховный суд России продлил срок содержания под стражей Копайгородскому и его супруге еще на шесть месяцев.

Мария Удовик