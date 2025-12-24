Более 20 нарушений выявили в ходе рейда в Красной Поляне

В Красной Поляне сотрудники правоохранительных органов провели масштабные профилактические мероприятия в рамках операции «Правопорядок». В рейде приняли участие представители различных подразделений сочинской полиции, Госавтоинспекции, а также бойцы Росгвардии, сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам работы за день правоохранители выявили четыре преступления и 22 административных правонарушения. В их числе — девять фактов нарушения Правил дорожного движения и семь нарушений миграционного законодательства. В ходе мероприятий также было изъято 80 литров спиртосодержащей продукции неизвестного происхождения.

В рамках рейда полицейские проверили 29 гостиниц и хостелов, четыре строительных объекта и 36 частных домовладений. Для дальнейшего разбирательства в подразделения полиции были доставлены 39 человек.

Параллельно с контрольными мероприятиями сотрудники полиции провели профилактические беседы с жителями и гостями курорта. Гражданам напомнили о распространенных схемах дистанционного мошенничества, а также о способах защиты от поддельных денежных знаков.

В полиции отметили, что подобные рейды в рамках операции «Правопорядок» проводятся на регулярной основе на территории Большого Сочи и направлены на обеспечение общественной безопасности.

Мария Удовик