ХК «Сочи» проиграл «Торпедо»

Хоккейный клуб «Сочи» в Нижнем Новгороде уступил местному «Торпедо» в матче 35-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:4.

Нижегородцы сходу заявили о своих намерениях и уже на пятой минуте с передачи Владимира Ткачева счет в матче открыл Василий Атанасов. Первый период уместил в себя еще одну забитую шайбу хозяевами. На десятой минуте сочинцев подвело удаление. Численным преимуществом сумел воспользоваться нападающий «Торпедо» Владимир Ткачев.

Во втором отрезке атакующий запал хозяев будто бы несколько иссяк, чем воспользовались гости. На 39-й минуте канадский форвард «черноморцев» Уильям Биттен вернул интригу в матч. Однако последнее слово в этом противостоянии было за «Торпедо». На 54-й минуте нижегородцы забили дважды в ворота Павла Хомченко усилиями Дмитрия Шевченко и Егора Виноградова. В итоге – поражение «Сочи» со счетом 1:4. Торпедовцы в четвертый раз в сезоне празднуют успех в матче с южанами.

После 35 матчей «леопарды» имеют в активе 25 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова встретятся 25-го декабря в Череповце с «Северсталью». Будущий соперник с 51 баллом идет на третьем месте в Западной конференции.

Евгений Леонтьев