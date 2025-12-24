Предложение премиального жилья в Сочи за год увеличилось почти вдвое

На рынке жилой недвижимости Сочи зафиксирован существенный рост предложения объектов премиум-класса. К 2025 году их доля увеличилась почти в два раза — с 12,3 до 23,1%, следует из данных консалтинговой компании Core.xp.

Одновременно значительно изменилась структура сделок. Если в 2021 году на комфорт-класс приходилось 97,4% операций, бизнес-класс занимал 2,5%, а премиум-сегмент — лишь 0,2%, то к третьему кварталу 2025 года распределение стало иным. Премиум-класс сформировал около трети всех сделок, доля бизнес-класса достигла 23,3%, тогда как сегмент комфорт-класса сократился до 46,5%.

В Core.xp уточняют, что в 2024 году премиальный сегмент составлял 12,3% от общего числа лотов, однако уже за девять месяцев 2025 года этот показатель удвоился. Анализ договоров долевого участия также отражает сдвиг спроса в сторону курортной недвижимости: в период с 2021 по 2024 год доля премиум-класса выросла с 0,2 до 19,5%, а бизнес-класса — с 2,5 до 30,7%.

Эксперты указывают на признаки перегрева рынка. Средняя площадь сделки в премиальном сегменте составляет порядка 30 кв. м, что свидетельствует о доминировании инвестиционных форматов, ориентированных на гостиничную модель использования.

Директор направления жилой недвижимости Core.xp Екатерина Ломтева отметила, что рост доли проектов с пятизвездочной инфраструктурой указывает на завершение трансформации сочинского рынка от классического жилищного строительства к формированию инвестиционных активов для частных инвесторов и физических лиц.

Мария Удовик