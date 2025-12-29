Канцлер с шатким мандатом

Приход к власти в Германии лидера христианских демократов Фридриха Мерца запустил ряд изменений внутри- и внешнеполитического курса ФРГ. Страна начала активную борьбу с нелегальной миграцией, приступила к созданию самой мощной сухопутной армии в Европе и предприняла попытки вернуть себе роль неформального лидера ЕС. При этом все инициативы нового правительства идут со скрипом: разногласия с младшим партнером по коалиции — Социал-демократической партией Германии (СДПГ) — ведут не только к пробуксовке реформ, но и к падению рейтингов правительства и самого Мерца. Обратной стороной медали стал невиданный рост поддержки крайне правых, которые в какой-то момент даже стали самой популярной политической силой страны.

Корреспондент отдела внешней политики Вероника Вишнякова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Долгожданное канцлерство

Громкие заявления, громкие решения и громкие провалы — эта фраза как нельзя лучше характеризует первый срок Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ. На протяжении всей политической карьеры ничто не давалось ему просто. Мерц провел годы в безуспешных попытках обойти Ангелу Меркель и ее протеже в борьбе за лидерство в партии и добился своего избрания председателем ХДС только в 2021 году, когда христианские демократы были вынуждены уйти в оппозицию. С его приходом партия заметно качнулась вправо и перехватила лидерство в опросах общественного мнения: коалиция социал-демократа Олафа Шольца выглядела довольно слабой, так как входящие в нее три партии часто не могли найти общий язык. Неудивительно, что в таких условиях союз преждевременно распался, а кресло канцлера практически приплыло Мерцу в руки.

Выборы 23 февраля стали триумфом для лидера ХДС: его партия в блоке с христианскими социалистами победила с результатом в 29% голосов, второй шла крайне правая «Альтернатива для Германии» с 19,5% поддержки. Разрыв почти в 10% с правыми и 14% отрыва от социал-демократов говорил об убедительном выигрыше. При этом низкие результаты других партий оставляли только одну возможную конфигурацию правящей коалиции, а именно возвращение проверенной временем связки с социал-демократами.

Одной попытки мало

На фоне эйфории от победы Мерц решил реформировать фискальную систему ФРГ руками уходящего правительства: он договорился с СДПГ и «Зелеными» о внесении изменений в конституцию. В итоге 5 марта депутаты сняли ограничения на госзаймы на нужды обороны и договорились создать специальный фонд объемом в €500 млрд для модернизации инфраструктуры и развития проектов в области экологии.

Такой шаг в рядах ХДС оценили не все: Мерц строил свою предвыборную кампанию на обещании сократить расходы, а не влезать в новые долги и фактически отказался от своих слов еще до момента приведения к присяге.

В результате этот момент и стал самым драматичным в его карьере. Впервые в послевоенной истории Германии канцлер был избран не с первой попытки. В первый раз Мерцу не хватило шести мандатов для того, чтобы преодолеть порог в 310 голосов. При этом у коалиции с СДПГ на двоих было 328 мандатов, а значит, более 20 человек отказались избрать его канцлером. После нескольких часов интенсивных переговоров и взаимных обвинений блок ХДС/ХСС и СДПГ все же решился на повторное голосование и почти единогласно принял кандидатуру Мерца. Однако этот конфуз оставил трещину в отношениях между партнерами. Еще на этапе коалиционных переговоров у партий были заметные разногласия. Теперь же на них наложилось тотальное недоверие друг к другу. И именно под знаком этого недоверия, которое в какой-то момент начало граничить с неприязнью, и проходит текущий срок Мерца.

За эти полгода Мерц успел нарушить целый ряд предвыборных обещаний, а постоянные склоки ХДС/ХСС с социал-демократами не сходят с полос немецких газет.

Всего за шесть месяцев правящую коалицию хоронили несколько раз. Причин для этого много, ведь партнеры по коалиции больше напоминают соперников, когда речь заходит о миграции, пенсионной реформе, социальных пособиях или изменении формы военной службы. Без скандала правящим силам не удается справиться даже с такой формальностью, как назначение судей в Конституционный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В списке того, что не получилось, особняком стоит вопрос о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине. Еще будучи в оппозиции, Мерц яро критиковал Шольца за отказ Киеву в таких системах и уверял, что снятие запрета будет одним из его первых решений на посту канцлера. Однако вместо этого Мерц первым делом решил скрыть детальные отчеты о том, какие виды вооружений получает Киев. Тогда эксперты расценили это как попытку уйти от ответственности. И действительно, Украина по-прежнему не получила желанные ракеты, а вопрос их поставки больше не поднимается в публичном пространстве.

Миграция и милитаризация

Тем временем к своим заслугам Мерц может отнести ужесточение миграционной политики. Введение контроля на границе и начало депортаций нелегалов, ужесточение правил получения гражданства и приостановка программы по воссоединению семей беженцев — все это дало свои плоды. Германию больше не считают лучшей страной для миграции, а число просителей убежища сократилось на 50% по сравнению с 2024 годом: сам Мерц неоднократно хвастался этой цифрой. Кроме того, почти вдвое сократился поток беженцев из Сирии. Осенью правящей коалиции удалось договориться и о реформе системы пособий, большая часть которых достается не немецким гражданам, а безработным иностранцам в статусе беженцев. Теперь гражданское пособие, которое выплачивалось безработным и на которое наравне с немцами могли претендовать украинцы, будет преобразовано в базовое пособие для соискателей работы. В случае неявки в центр занятости или отказа от предлагаемых вакансий пособия выплачиваться не будут.

Еще одно направление деятельности канцлера — милитаризация.

Мерц не просто перенял идею своего предшественника о Zeitenwende («смене эпох», то есть переформатировании внутренней и внешней политики ФРГ) после начала украинского конфликта: он развил ее в стремление создать сильнейшую сухопутную армию в Европе. Ожидается, что к 2031 году число военных в стране (с учетом резервистов) вырастет до 460 тыс. человек. В ФРГ уже одобрили реформу военного призыва: введено обязательное анкетирование потенциальных призывников, хотя сама служба пока остается добровольной.

Готовятся в Берлине и к основательным закупкам вооружений: в декабре Бундестаг одобрил рекордное число оборонных контрактов на сумму €50 млрд. Также стало известно о подготовке правительства Германии к заключению оборонного союза с Украиной. Речь идет о совместных исследованиях и разработках вооружений, обмене технологиями, доступе к внутренним рынкам, и, что особенно важно для ФРГ, получении данных с поля боя об эффективности немецкого оружия. Наконец, при Мерце произошло первое со времен Второй мировой войны размещение немецких войск за рубежом на постоянной основе: в Литве теперь базируется бронетанковая бригада.

Такие усилия ФРГ во многом отвечают не только новому курсу страны, но и обязательствам стран-членов перед НАТО повысить расходы на оборону и довести их до 3,5% ВВП. Германия уже пообещала достичь этого показателя.

Антирекорд имени Мерца

Впрочем, внутреннюю аудиторию такие изменения пока не прельщают: пусть даже большинство немцев поддерживает миграционную политику и половина согласна с милитаризацией, рейтинги канцлера и правящей коалиции все равно находятся на рекордно низких значениях. Мерц начинал свой срок с показателем в 23% поддержки, а заканчивает этот год с 21%.

В предрождественском эфире телеканала ZDF по этому поводу вышел комедийный ролик, который быстро стал вирусным. В нем два известных стендапера дарят Олафу Шольцу (политик принял участие в записи) таблицу со сравнительными рейтингами и грамоту «Самый популярный канцлер 2025 года». В пояснении они говорят, что Мерцу понадобилось лишь полгода, чтобы сделать то, к чему Шольц шел целых три.

Помимо просадки собственного рейтинга, Мерц столкнулся с еще одной проблемой: падением популярности ХДС и резким ростом поддержки «Альтернативы для Германии» (АдГ). После победы партии Мерца на выборах правая АдГ впервые стала первой в рейтингах. В итоге с апреля поддержка обеих партий колеблется в районе 24–26%, и каждая из них периодически перехватывает пальму первенства.

Претендуя на европейское лидерство

На внешнеполитическом направлении у Мерца изначально дела складывались лучше. Он даже получил прозвище «канцлер иностранных дел». С самого начала правления Мерц совершил рекордное число иностранных поездок, пытаясь вернуть Германии роль лидера в европейских делах, а также перехватил у Вашингтона роль главного сторонника Украины. Это проявилось, во-первых, в переходе председательства в контактной группе в формате «Рамштайн» от США к ФРГ. А во-вторых — в волевом решении взять на себя больше обязательств по отправке Киеву вооружений после объявления американского президента Дональда Трампа о прекращении безвозмездных поставок.

Именно Мерц скоординировал европейское сопротивление мирной инициативе Трампа по украинскому урегулированию, посчитав условия предложенного плана капитуляцией Киева, и инициировал разработку нового документа.

Он же стал родоначальником идеи выдачи «репарационного кредита» Украине за счет замороженных российских активов. Однако вопреки ожиданиям канцлера Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен вынесла эту идею на повестку до того, как странам удалось заручиться согласием Бельгии. Именно в этой стране расположена международная клиринговая компания Euroclear, в которой содержится большая часть замороженных средств. В итоге на протяжении месяца весь мир наблюдал драматичную историю сопротивления Бельгии идее изъятия из Euroclear российских денег из-за неготовности страны в одиночку нести бремя ответственности за этот шаг. Инициатива так и не была согласована. В ее провале немцы во многом винят Францию и Италию, которые отказались от идеи предоставить Бельгии гарантии коллективного раздела рисков.

Обошла Франция Германию и в вопросе мирного урегулирования: 19 декабря глава Елисейского дворца Эмманюэль Макрон заявил, что Европе может быть полезно возобновить диалог с российским президентом Владимиром Путиным. В Кремле в ответ согласились подготовить встречу, «если есть обоюдная политическая воля». И теперь канцлер ФРГ завершает год с потерями по всем фронтам: непопулярный в своей стране, он может лишиться и желанного места во главе европейского стола.

Вероника Вишнякова