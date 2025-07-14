В Бундестаге поссорились до осени

Через 70 дней после начала работы кабинет Фридриха Мерца столкнулся с первым масштабным кризисом: правительственной коалиции в составе ХДС/ХСС и СДПГ не удалось провести через Бундестаг кандидатуры новых членов Конституционного суда. Голосование сорвалось, и решение отложено как минимум до осени. Предсказание о том, что из-за противоречий внутри правящей коалиции кризисы могут стать постоянным спутником немецкого правительства, похоже, начинают сбываться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Контуры нового скандала в коалиции христианских и социальных демократов с социал-демократами начали вырисовываться в пятницу, 11 июля, и к вечеру воскресенья обрели окончательную форму. Высказаться о ситуации пришлось всем участникам процесса, включая самого канцлера Фридриха Мерца.

Началось все с рутинного, казалось бы, голосования по кандидатурам трех новых членов Конституционного суда, которое должно было пройти в Бундестаге. По традиции члены правящей коалиции предлагают своих кандидатов, которые обычно без особых проблем проходят утверждение в Бундестаге.

Но на сей раз произошло неожиданное: более 50 депутатов ХДС/ХСС отказались проголосовать за номинанта от СДПГ.

Утверждение не смогла пройти профессор права из Потсдама Фрауке Брозиус-Герсдорф, которую консерваторы не раз критиковали за излишний либерализм, проявлявшийся, в частности, в ее позиции по абортам. При этом ее выдвижение не было секретом: кандидатуры судей были предложены за полтора месяца до голосования.

Поводом к бойкоту стало расследование австрийского «охотника за плагиатом» Стефана Вебера, который опубликовал несколько цитат из диссертации Брозиус-Герсдорф, созвучных с положениями из научной работы ее мужа. Тему моментально подхватили противники профессора в блоке ХДС/ХСС, заявившие, что «плагиаторше» не место в Конституционном суде. Сам Вебер от такой трактовки своих изысканий открестился: по его словам, в данном случае речь идет об «общих местах», а не о плагиате.

К тому моменту споры по кандидатуре Брозиус-Герсдорф длились уже неделю, но лидер парламентской фракции консерваторов Йенс Шпан утверждал, что все находится под контролем. По данным Spiegel, реальный масштаб проблемы он осознал лишь к вечеру четверга. Тогда он предложил социал-демократам снять «проблемную кандидатуру», опасаясь провала голосования, но получил отказ. В итоге ему пришлось добиваться отмены голосования в Бундестаге.

Дополнительное давление оказывал тот факт, что Бундестаг уходит на летние каникулы, и новое голосование состоится не раньше 8 сентября. Фракция «Зеленых» еще в пятницу, 11 июля, призвала правящую коалицию преодолеть разногласия и созвать спецсессию для утверждения судей.

Но к вечеру воскресенья было уже понятно, что такой вариант маловероятен.

В немецких СМИ стали множиться статьи о возможном развале правящей коалиции: о таком исходе начали говорить не только эксперты, но и неназванные источники в Бундестаге.

С критикой сложившейся ситуации выступил ряд политиков, включая видных отставников ХДС. Все громче зазвучали утверждения, что правительство Мерца идет по стопам коалиции Олафа Шольца. Прежний канцлер в ноябре 2024 года уволил министра финансов и лидера либералов Кристиана Линднера из-за разногласий по бюджету. Это решение в итоге привело к распаду коалиции и досрочным выборам.

Опровергнуть слухи о повторении такого сценария решил сам Мерц. В воскресенье вечером он дал интервью телеканалу ARD, в котором настаивал, что провальное голосование — «это неприятно, но это не то, что может расстроить» партнеров по коалиции, и отказывался признать, что имеет место правительственный кризис.

В тот же вечер с интервью на телеканале ZDF выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. «Если вы почитаете газеты на этих выходных, то увидите, что коалиция сама себе навредила»,— заявил президент. Он призвал решить проблему в ближайшее время и отметил, что если этого сделать не удастся, то настанет время, когда можно начинать беспокоиться.

Пока же кризис далек от разрешения: взбунтовавшиеся консерваторы не собираются менять свою позицию. Социал-демократы тоже, похоже, закусили удила.

Они обижены на своих партнеров по коалиции. Под их давлением СДПГ пришлось пойти на ряд чувствительных уступок, включая ужесточение миграционной политики. Так что публичный отказ «старшего партнера» по рядовому вопросу о назначении судьи воспринимается в партии особенно остро. Новые уступки в таком контексте маловероятны, особенно когда вице-канцлеру и сопредседателю СДПГ Ларсу Клингбайлю нужно вернуть поддержку однопартийцев после переизбрания на второй срок большинством лишь в 65% голосов.

Если конфликт пойдет в сторону обострения, то не исключен и ответный шаг со стороны социал-демократов: среди депутатов СДПГ есть немало желающих поддержать создание комиссии Бундестага по расследованию действий лидера фракции ХДС Йенса Шпана, замешанного в скандале с закупкой медицинских масок во время пандемии.

Вероника Вишнякова