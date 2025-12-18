Бундесвер пошел на рекорд

Немецкий Бундестаг в среду, 17 декабря, принял беспрецедентное решение: профильный комитет утвердил самый большой и самый дорогой пакет военных заказов в современной истории ФРГ. Общая сумма контрактов составит €50 млрд — это одна десятая годового бюджета страны. Такие траты — очередной шаг в рамках курса канцлера Фридриха Мерца на создание самой мощной сухопутной армии Европы. А понадобиться она может, по утверждению главы Минобороны Бориса Писториуса, для возможной защиты от нападения России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Наращивание обороноспособности Германии и развитие ее ВПК идут полным ходом. В начале декабря в стране приняли закон «О модернизации военной службы», предусматривающий проведение обязательного анкетирования населения и выборочный медосмотр. А в начале этой недели стало известно о подготовке беспрецедентного оборонного сотрудничества между Германией и Украиной (см. «Ъ-Онлайн» от 16 декабря). Потенциальное соглашение позволит наладить совместное производство вооружений и вывести украинский ВПК на европейский рынок, а Германии — получить технологии и данные об их применении на поле боя. Теперь же в Берлине утвердили закупки для нужд бундесвера на рекордную сумму.

Все оборонные контракты стоимостью выше €25 млн утверждаются в профильном комитете Бундестага. В среду, 17 декабря, его члены утвердили 30 контрактов общей суммой €50 млрд. И число одновременно утвержденных контрактов, и их общая стоимость — абсолютный рекорд для Германии. Фактически за один день депутаты согласовали выделение на оборону одной десятой части всего годового бюджета страны. Часть закупок будет оплачена из фонда модернизации вооруженных сил, созданного Олафом Шольцем во время его канцлерства.

«Мы установили новый рекорд. Только в этом году было подано 103 крупных предложения по закупкам на общую сумму чуть менее €83 млрд»,— заявил министр обороны Борис Писториус журналистам в Бундестаге. Он подчеркнул, что «эти инвестиции будут крайне необходимы в ближайшие годы».

Список заказанных бундесвером наименований обширен.

Так, €4 млрд уйдут на боевые машины пехоты Puma, а €3 млрд — на зенитные ракетные комплексы Arrow 3.

Еще €1,8 млрд — на ракеты для американских комплексов ПВО Patriot и €1,7 млрд — на разведывательные БПЛА.

Миллиардные контракты включают также поставку самоходных гаубиц и бронированных машин.

Почти половина средств (€21 млрд) пойдет на закупку обмундирования и базового военного снаряжения для 460 тыс. военнослужащих.

Такой численности вооруженных сил с учетом резервистов Германия рассчитывает достичь к 2035 году в рамках плана Мерца создать самую сильную сухопутную армию Европы. В правительстве есть сомнения, что страна сможет менее чем за десять лет увеличить армию вдвое без введения обязательной воинской повинности. На этом фоне оппозиционная партия «Зеленые» указала на нецелесообразность такой закупки: могут пройти годы, прежде чем обмундирование и снаряжение пойдут в войска. Представитель «Зеленых» по бюджетной политике в Бундестаге Себастьян Шефер отметил, что и другие статьи расходов вызывают вопросы: в профильный комитет одновременно поступило множество документов по закупкам, каждый из которых содержит сотни страниц. Обработать их в короткие сроки невозможно, считает политик. По его словам, речь идет о существенных расходах, финансируемых за счет кредитов, и финансовые риски значительны. При этом в правящей коалиции разногласий нет, что редкость для нынешней Германии.

Идея создания самой мощной армии Европы напрямую связана с желанием Германии занять лидирующую роль в Евросоюзе в области обороны и укрепить позиции на украинском направлении. Министр обороны Борис Писториус поддерживает эту стратегию. Еще в 2024 году при Олафе Шольце он предупреждал о необходимости готовиться к возможной атаке России на одну из стран НАТО к 2029 году, а в ноябре 2025 года уже упомянул в этом контексте 2028-й. Однако такой алармизм выглядит спорно на фоне попыток США урегулировать украинский конфликт и неоднократных заявлений России об отсутствии намерений нападать на НАТО. Так что заявления Писториуса вполне могут быть восприняты как попытки объяснить налогоплательщикам, куда и зачем идут их деньги.

Вероника Вишнякова