Фридрих Мерц делает явное тайным

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц подвергся критике за решение вывести информацию о поставках вооружений Украине из публичной плоскости. Прежде всего речь идет о дальнобойных ракетах Taurus, возможность передачи которых Киеву господин Мерц анонсировал в середине апреля. Поворот на 180 градусов в вопросе прозрачности поставок вооружений общественность восприняла по-разному: одни — как попытку скрыть готовящуюся передачу Украине дальнобойных ракет, другие — как отказ от идеи такой передачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Как лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и лицо немецкой оппозиции, Фридрих Мерц последовательно критиковал своего предшественника, канцлера Олафа Шольца, за сдержанность в вопросе военной поддержки Украины. Господин Мерц требовал поставлять больше, быстрее, а главное — делать это открыто. Под его давлением правительство Германии стало не просто оглашать объем военной помощи, но и регулярно обновлять детальный отчет о ней на сайте бундесвера.

Доступен он и сейчас. В нем говорится, что Германия уже предоставила и предоставит в ближайшие годы Украине военную помощь на сумму €28 млрд.

В частности, Киеву уже были переданы 103 танка Leopard 1 и 18 танков Leopard 2, 158 боевых машин пехоты Marder, 3 системы ПВО Patriot, несколько тысяч разведывательных и ударных беспилотников и другое вооружение.

Обучение в Германии прошли 10 тыс. украинских военных.

Отчет о помощи настолько подробный, что в нем можно найти даже данные о количестве комплектов термобелья и зимних шапок. Перечислены и грядущие поставки.

Последний такой отчет был представлен 6 мая. Но новой информации ждать не стоит: став канцлером, господин Мерц объявил о решении больше не делиться подобными данными с общественностью. «При моем руководстве дебаты о поставках оружия, калибров, военных систем и так далее будут выведены из публичного пространства»,— сказал он в интервью телеканалу n-tv 10 мая. Позже это подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, уточнив, что это касается и вопроса передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. В бундесвере решение правительства объяснили «тактическими причинами», подчеркнув, что эти данные могут быть полезны противнику, то есть России.

Критика этого шага не заставила себя ждать. Бывший глава оборонного комитета Бундестага, а ныне председатель аналогичной структуры в Европарламенте Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что «такие решения должны приниматься на уровне компетентных комитетов», но при этом «в вопросе поставок Taurus ожидается прозрачность». По ее словам, «никакой кулуарной сделки быть не может, особенно если инициатором дискуссии ранее выступал сам ХДС». Жестко высказался и бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который в ближайшее время приступит к обязанностям постпреда Украины при ООН. Он назвал действия Мерца возвращением к временам начала 2022 года, когда прежнее правительство пыталось скрывать данные о помощи под предлогом секретности.

На этом фоне остался открытым вопрос, намерено ли правительство Мерца передать Украине ракеты Taurus. Против этого выступает младший партнер по коалиции — Социал-демократическая партия Германии, а член этой партии глава Минобороны Борис Писториус уже не раз выражал скепсис по поводу поставок этих ракет.

Теоретически Мерц мог бы дать зеленый свет на отправку Киеву этого оружия через Федеральный совет по безопасности, но такое решение в обход партнеров по коалиции рискует дестабилизировать и без того хрупкий союз.

Тем не менее часть экспертов считает, что решение может быть принято в ближайшие дни. Еще в апреле господин Мерц не исключал поставки Taurus, называя Крымский мост одной из потенциальных целей. При этом он говорил, что такое решение должно приниматься в координации с европейскими партнерами. После вступления в должность 6 мая он посетил Париж и Киев, где встретился с лидерами Франции, Великобритании и Польши. Обсуждение вопроса, вероятно, состоялось. В пользу этого говорит заявление официального представителя правительства ФРГ о том, что военная поддержка Украины «касается и вопроса дальнего огня, то есть крылатых ракет с определенной дальностью», и что Германия готова оказать «значительную поддержку» в этой области.

Пойдет ли Берлин на такой шаг, во многом будет зависеть и от того, состоятся ли российско-украинские переговоры в Стамбуле 15 мая и последует ли за ними перемирие. По итогам визита в Киев 10 мая лидеры Германии, Франции, Великобритании и Польши выдвинули российской стороне ультиматум о необходимости введения режима прекращения огня. Если этого не произойдет, они пообещали ввести новые санкции в отношении России и расширить поставки вооружений Украине. В России неоднократно предупреждали, что подобные поставки приведут к эскалации конфликта.

«Мерц слишком рискнул со своими угрозами. Если канцлер не подтвердит свои слова действиями, его авторитет будет подорван с первой же недели»,— отметил специалист по системам вооружений в Университете Осло Фабиан Хоффман.

С другой стороны, поставки Taurus сопряжены с рядом технических сложностей. Дальнобойные ракеты несовместимы с пусковыми установками самолетов Су-24М, которые находятся на вооружении Украины. Инженерам придется их адаптировать, что может потребовать размещения немецких специалистов на украинской территории. Кроме того, эти ракеты никогда прежде не использовались в ходе боевых действий, хотя и поступили на вооружение бундесвера в начале 2000-х годов. И испытания дальнобойных ракет в реальных условиях тоже могут потребовать привлечения специалистов из Германии, на что ранее в Берлине не соглашались.

Вопрос заключается и в количестве ракет, которые в ФРГ будут готовы предоставить Украине. Сейчас у Германии есть порядка 600 ракет Taurus, но только 150 из них находятся в боеготовом состоянии. Остальные модернизируются на оружейном заводе MBDA в Баварии. После этого срок их эксплуатации должен быть продлен до 2045 года.

Осенью 2024 года министр обороны Борис Писториус пытался добиться выделения €2,1 млрд на закупку 600 ракет Taurus NEO, первые поставки которых могли бы начаться в 2029 году. У предыдущего правительства на реализацию проекта не хватило средств, но после изменения фискальной политики Германии этот проект может быть одобрен. Тем не менее до этого момента Германия будет ограничена в своих возможностях.

Вероника Вишнякова