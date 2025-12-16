Союз дронов и данных

Германия и Украина готовятся перейти к новому, беспрецедентному формату оборонного партнерства. Уже согласованный немецкой правящей коалицией план двустороннего сотрудничества, попавший 15 декабря в распоряжение газеты Bild, состоит из десяти пунктов и предполагает совместное производство вооружений и обмен технологиями, а также получение Берлином полных данных с поля боя, что поможет стране протестировать эффективность собственных вооружений. Фактически новый договор превратит Украину в ключевого индустриального и технологического партнера Германии в сфере обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Немецкие танки Leopard 2 на предприятии концерна Rheinmetall

Фото: Fabian Bimmer / Pool / Reuters Немецкие танки Leopard 2 на предприятии концерна Rheinmetall

Фото: Fabian Bimmer / Pool / Reuters

План укрепления оборонного сотрудничества между Германией и Украиной, состоящий из десяти пунктов, оказался в распоряжении немецкой газеты Bild и был опубликован вечером 15 декабря. В нем тезисно изложены основные положения грядущего масштабного расширения взаимодействия между двумя государствами. Причем сейчас Германия и так уже выступает главным донором Украины в вопросе поставок вооружений в Европе: страна уже выделила более €40 млрд на эти цели. С приходом к власти президента США Дональда Трампа Берлин фактически перенял и лидирующую роль Вашингтона в этом вопросе.

Германия не только выделяет средства на закупку вооружений, но и сама активно их поставляет.

Среди наиболее заметных решений — поставки Украине танков Leopard 1 и Leopard 2, БМП Marder и зенитных самоходных установок Gepard. Уже более года продолжается дискуссия о возможной передаче Киеву крылатых ракет Taurus дальностью до 500 км, однако решение по этому вопросу пока не принято.

Параллельно немецкие оборонные концерны локализуют производство на территории Украины. Первым в страну пришел Rheinmetall, который в июне 2024 года запустил совместный цех с «Укроборонпромом» по ремонту и обслуживанию немецкой бронетехники. В сентябре 2025 года было объявлено о планах строительства завода по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм. В перспективе в стране планируется открытие еще нескольких предприятий, в том числе по выпуску бронетехники.

Еще один крупный игрок — Quantum Systems, специализирующаяся на производстве БПЛА. С 2024 года компания совместно с украинской Frontline Robotics уже запустила два объекта на территории Украины. Кроме того, 15 декабря на германо-украинском бизнес-форуме было объявлено о крупном оборонном заказе на сумму €100 млн. Quantum Systems будет производить дроны для Украины в Германии, при этом контракт предусматривает серийный выпуск десятков тысяч БПЛА в нескольких модификациях.

Новый план взаимодействия Германии и Украины масштабирует эти проекты в разы. Как отмечает Bild, согласованный правительственной коалицией в Берлине документ будет реализован вне зависимости от исхода мирных переговоров по украинскому конфликту. В случае продолжения боевых действий он обеспечит Украину вооружениями, а при достижении мирного соглашения с Россией станет частью более широких гарантий безопасности для Киева.

В среднесрочной перспективе германо-украинское оружие может поступать как на фронт боевых действий против России, так и на вооружение бундесвера.

Немецкие концерны также получат прямую выгоду от решений двух правительств. В частности, Германия и Украина будут укреплять сотрудничество по военно-дипломатической линии. В Берлине появится представительство украинской оборонной промышленности, а посольство Германии в Киеве будет доукомплектовано. Атташе по вопросам обороны получит расширенные полномочия для содействия контактам немецких компаний с украинскими партнерами.

Отдельным направлением станет обмен технологиями. Стороны запустят ряд проектов по совместным исследованиям, разработке и производству вооружений. За основу будут взяты украинские наработки в области БПЛА и смежных технологий, к которым проявляют повышенный интерес немецкие концерны. При этом сотрудничество не ограничится беспилотными системами: обмен технологиями будет идти в двух направлениях, а производство вооружений на этой базе планируется также в Германии. Важным элементом станет расширенный доступ Берлина к информации о ситуации на фронте.

План предусматривает передачу Германии полных цифровых записей с поля боя, а также данных об опыте применения немецких оборонных технологий на Украине.

Еще несколько пунктов документа посвящены выводу украинских оборонных технологий на европейский рынок. Германия намерена содействовать формированию крупного альянса стран ЕС по закупке вооружений в интересах Украины, в том числе оружия украинского производства, и помочь интеграции украинской оборонной промышленности в европейский рынок. Также предусмотрена возможность использования федеральных инвестиционных гарантий ФРГ для вложений в оборонный сектор Украины и создание специального антикоррупционного механизма контроля сделок по поставкам вооружений.

Такой план сотрудничества является беспрецедентным для обеих стран. Несмотря на то что ряд государств уже локализовал или объявил о локализации производства вооружений на Украине — в их числе США, Великобритания, Турция, Швеция и другие,— запланированный Германией масштаб существенно превосходит эти инициативы.

Для самой ФРГ предполагаемая глубина взаимодействия также уникальна. Критически важным для Берлина станет не только расширение оборонного производства и поддержка Украины, но и получение данных об эффективности собственных вооружений и возможность их тестирования в реальных боевых условиях. Эти данные, как ожидается, позволят Германии укрепить собственные вооруженные силы — особенно с учетом задачи канцлера Фридриха Мерца создать самую сильную сухопутную армию в Европе.

Вероника Вишнякова